İngiltere Başbakanı Gazze\'de ateşkes yerine insani ara verilmesini savundu

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Gazze'de ateşkes yerine çatışmalara insani ara verilmesi gerekliliğini savunarak, "Günler ya da haftalar içinde tekrar çatışmaya dönecek bir ateşkes için çağrı yapmak kimsenin çıkarına olmaz." dedi.

Sunak, İngiltere Parlamentosunda yapılan haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin Gazze'de ateşkes ve bu akşam oylanacak İsrail'i ateşkese çağıran önergeye ilişkin soru ve açıklamalarına yanıt verdi.

İskoçya Ulusal Partisinin (SNP) İngiltere parlamentosundaki lideri Stephen Flynn, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yok ettiği altyapı, tarım alanı, bina, hastane ve evler ile saldırılarda öldürdüğü sivillerin sayısına yer vererek, "Başbakan'ın bunun meşru müdafaa anlamına gelmediğini kabul etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sunak, Flynn'in ifadelerine karşı artan sivil can kayıpları ve insani krizden endişe duyduğunu belirterek, "Bu nedenle, uzun vadeli ve kalıcı bir ateşkes için sürdürülebilir koşulları yaratmak üzere, çatışmalara rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına ve Gazze'ye daha fazla yardımın gönderilmesine olanak sağlayacak acil bir insani ara verme çağrısında bulunmamızın nedeni budur." diye konuştu.

Flynn, bu akşam oylanacak ateşkes çağrısı yapan önergeye de değinerek, "Gazze'deki ölümler son bulmalı ve esirler serbest kalmalı. Bunu yapmanın en iyi yolu ise acil ateşkese destek çıkan ortak bir mesaj vermektir." şeklinde konuştu.

Sunak ise bu ifadelere, "Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istiyoruz." sözleriyle karşılık verirken, doğru yöntemin Hamas'ın ortadan kaldırıldığı bir ortamda yapılacak sürdürülebilir ateşkes olduğunu, bu yolda da önceliğin çatışmalara insani aralar verilmesi olduğunu savundu.

Bir diğer SNP milletvekili Pete Wishard'ın da aynı konudaki açıklamalarına karşılık veren Sunak, "Gazze'deki savaşın gereğinden bir saniye bile uzun sürmesini istemiyoruz. Kimse sivillerin acı çekmesini istemiyor. Bu nedenle esirlerin serbest kalmasını ve daha fazla yardımın Gazze'ye girişini sağlayacak insani aralar verilmesi için her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sunak, Patricia Gibson'un, "Milletvekilleri bu akşam parti yöneticilerine göre mi yoksa vicdanlarına göre mi oy kullanacak?" sorusuna ise "Meclis bu akşam durumu değerlendirme fırsatı bulacak. Bizim duruşumuz çok net. Biz, sürdürülebilir ateşkese olanak sağlamak için esirlerin çıkıp yardımların girişini sağlayacak insani aralar vermesini savunduk ve savunacağız. Günler ya da haftalar içinde tekrar çatışmaya dönecek bir ateşkes için çağrı yapmak kimsenin çıkarına olmaz." yanıtını verdi.