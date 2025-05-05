- İngiltere'de Avrupa Zafer Günü kutlamaları başladı

LONDRA - İngiltere'de 4 gün sürecek Avrupa Zafer Günü kutlamaları, İngiliz Kraliyet ailesinin de hazır bulunduğu askeri geçit töreniyle başladı.

İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı Zaferi'nin 80. yıl dönümü vesilesiyle 4 gün sürecek Avrupa Zafer Günü kutlamaları başladı. 8 Mayıs 1945'te müttefik güçlerin elde ettiği zafer ve İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar çerçevesinde geçit töreni düzenledi. Geçit töreni ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait akrobasi timi Kırmızı Oklar'ın uçuş gösterisi için binlerce kişi başkent Londra'nın merkezine akın etti. İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nden bin 300 kadar personelin katıldığı geçit törenine NATO müttefiki ülkelerden askerler de katılım sağladı. Parlamento Meydanı'ndan Buckingham Sarayı'na düzenlenen geçit törenine ABD, Fransa, Almanya'dan askeri personellerin yanı sıra eğitim için İngiltere'de bulunan Ukraynalı askerler de eşlik etti.

Kutlamalarda Buckingham Sarayı önündeki Kraliçe Victoria Anıtı'na gelen 76 yaşındaki Kral Charles ve 77 yaşındaki Kraliçe Camilla da hazır bulundu. Tören alanına gelen Kral ve Kraliçe'ye, Prens William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton, Prens Edward, Edinburgh Düşesi Sophie, Prenses Anne ve Kent Dükü Prens Edward gibi kraliyet ailesinin birçok üyesi de eşlik etti. Geçit törenini izleyen kraliyet ailesine ayrıca, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İngiltere'nin en büyük silahlı kuvvetler yardım kuruluşu Royal British Legion'dan gaziler de katıldı. Kraliyet ailesi üyeleri, geçit töreninin sona ermesinin ardından Buckingham Sarayı'na geçerek sarayın balkonundan Kırmızı Oklar'ın sunduğu özel uçuş gösterisini izledi.

"İngiliz hükümetinden gaziler için 50 milyon sterlin değerinde destek paketi"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Zafer Günü'nün 80. yıl dönümü vesilesiyle bir açık mektup yayınlayarak, silahlı kuvvetler mensuplarının fedakarlıklarını övdü ve bunların asla geri ödenemeyecek bir borç olduğunu belirtti. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı elde edilen zaferi, nefret, zorbalık ve kötülükten oluşan güçlere karşı iyiliğin elde ettiği bir galibiyet olarak tanımlayan Starmer, "Avrupa Zaferi Günü, bu başarıyı elde edenlere olan borcumuzun asla tam olarak ödenemeyeceğini bir kez daha kabul ettiğimiz bir gündür" dedi. İngiliz hükümeti ise gaziler için 50 milyon sterlin değerinde bir destek paketi açıkladı.

Çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Kutlamalar çerçevesinde hafta boyunca Birleşik Krallık genelindeki şehir ve kasabalarda Avrupa Zafer Günü'ne özel etkinlikler düzenlenecek. Bunlar arasında sokak partileri, çay partileri, 1940 temalı kıyafet baloları ve İkinci Dünya Savaşı gemilerinde gerçekleştirilecek etkinlikler yer alacak. Bu çerçevede Parlamento Binası, The Shard, Lowther Kalesi, Cardiff Kalesi ve Belfast Belediye Binası gibi yüzlerce yapı, ışıklarla süslenecek.

Londra Kalesi, 30 bin seramik gelincik çiçeğinin kullanıldığı devasa bir sanat sunumuna ev sahipliği yaparken Perşembe günü Westminster Abbey'de bir anma ayini düzenlenecek. Kutlamalar çerçevesinde İngiltere Kilisesi de ülke genelinde kilise ve katedrallerin çanlarını 1945'te ülkeyi saran kutlamaları yansıtacak şekilde 18.30'da çalacaklarını açıkladı.

İngiltere'de 8 Mayıs 1945'te dönemin Başbakanı Winston Churchill Avrupa'daki savaşın sona erdiğini ilan etmiş ve halk sokaklara dökülerek zaferi kutlamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın Nazi Almanyası'nın koşulsuz olarak teslim olmasıyla sona ermesi, Avrupa'da 8 Mayıs'ta, Rusya'da ise 9 Mayıs'ta Zafer Günü olarak kutlanıyor.