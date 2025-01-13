İngiltere'de Filistin Yürüyüşüne Polis Engel

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İngiltere'de Filistin destekçisi gruplar, polisin 18 Ocak'ta yapılması planlanan Filistin'e destek yürüyüşü için göstericilerin BBC binası önünde toplanmasını yasaklayan kararına uymayacaklarını bildirdi.

Yürüyüşün ana organizatörlerinden Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) ve ortaklarının yaptığı yazılı açıklamada, Londra Metropolitan Polisinin Filistin yürüyüşünü engelleme çabasına rağmen, organizatörlerin BBC önünde protesto düzenlemekte kararlı oldukları bildirildi.

Açıklamada, Gazze'de acil ateşkes ile İsrail'in Gazze'deki soykırımına son vermesini destekleyen ve demokratik protesto hakkına inananlara yürüyüşe katılma çağrısı yapılarak, " (Başbakanlık Ofisi'nin de bulunduğu) Whitehall Caddesi'nde toplanacağız. Böylece düzenli şekilde kitlesel olarak bir araya gelebileceğiz ve BBC'ye doğru yürüyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

PSC'nin, Londra polisine mektup yazarak görüşme talebinde bulunduğu, yürüyüşün barışçıl şekilde devam edebilmesi ve BBC önünde protestoyla tamamlanabilmesi için birlikte çalışılmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, "Kendilerine bunu engelleyecek her türlü kısıtlamayı kaldırmaları çağrısında bulunuyoruz." denildi.

"Yüz binlerce kişi, BBC'nin suç ortaklığını protesto etmek istiyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PSC Başkanı Ben Jamal, yüz binlerce kişinin, İngiliz hükümetinin İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına suç ortaklığı yapmasına tepki göstermeye devam etmek istediğini aktardı.

Jamal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin gerçekleri haberleştirmeyen BBC'nin suç ortaklığını protesto etmek istiyor. Polisin, Whitehall'dan BBC'ye yürüme ve yürüyüşü BBC genel merkezi önünde yapılacak gösteriyle sonlandırma önerimizi engellemesi için hiçbir meşru gerekçe bulunmuyor. Polisi, planladığımız şekilde protesto etme hakkımızı engelleyecek her türlü koşuldan vazgeçeceklerini açıkça belirtmeye çağırıyoruz."

İngiliz polisi, Filistin yürüyüşü için göstericilerin BBC önünde toplanmasını yasakladı

Londra Metropolitan Polisi, 18 Ocak Cumartesi günü İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin binası önünde başlaması planlanan Filistin yürüyüşü için göstericilerin "sinagog yakınlarında" toplanacağını öne sürerek Filistin destekçilerinin BBC binası önünde bir araya gelmesini yasaklamıştı.

Polis, Filistin Dayanışma Kampanyasının (PSC) planladığı yürüyüş öncesinde, "göstericilerin bir sinagogun çevresinde toplanmasını engelleme" gerekçesiyle yetkisini kullandığını bildirmişti. Londra Metropolitan Polisi, söz konusu yetkinin, BBC'nin yönetim binasının olduğu Portland Place ve çevresindeki alanda toplanmayı engellediğini kaydetmişti.

"Polis, hahambaşının baskısı üzerine bu yasağı getirdi"

Yürüyüşün ana organizatörlerinden PSC'den yapılan açıklamada ise İngiliz polisinin, Hahambaşı Ephraim Mirvis'in baskısı üzerine bu yasağı getirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, "Hahambaşı, İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği korkunç ve suç teşkil eden eylemlerini açıkça kutlamış ve bu eylemleri 'sorumluluk sahibi saygın bir ülkenin yapabileceği en olağanüstü şey' olarak nitelendirmiştir." denilmişti.

Ayrıca, PSC'nin Filistin yürüyüşlerinin Yahudi halkına karşı düşmanca ya da onlara yönelik tehdit olduğu iması reddedilmişti.

Hahambaşı Mirvis, geçen yıl yaptığı açıklamalarda, Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili rahatsızlığını İngiliz polisine aktardığını ve görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.