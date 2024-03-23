İngiltere\'de Gazze\'ye Destek Yürüyüşleri Düzenlendi

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İngiltere genelinde 48 noktada toplanan vatandaşlar, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla yürüyüşler düzenledi.

Ülkede geçen ekimden beri Filistin'e destek yürüyüşleri düzenleyen sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki 48 noktada gerçekleştirilen eylemlere katıldı.

Başkent Londra'da, Gazze'de ateşkes çağrısıyla 11 eylem düzenlendi. Camden bölgesinde bir araya gelen eylemciler, ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın Mornington Crescent bölgesindeki ofisine yürüdü.

Starmer'ın yanı sıra İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştiren eylemciler, "Özgür Filistin", "Nehirden denize Filistin özgür olacak" ve "Çocukları bombalamayı durdurun" sloganları attı.

Burada toplananlara seslenen Camden Filistin Dayanışma Kampanyası Eş Başkanı Sabby Sagall, Starmer'ın soykırım işbirlikçisi olduğunu belirterek, "Bugün 31 bin sivil, İsrail'in sözde savunma kuvvetleri tarafından öldürüldü. Binlerce kişi Gazze'nin yok edilen şehirlerinin enkazı altında. Bu bir savaş suçudur." diye konuştu.

"İsrail, antisemitizme cevap olarak kuruldu ancak daha çok antisemitizm üretiyor" diyen Sagall, İsrail'in, 1945'ten bu yana en çok Yahudi ölümüne sebep olan ülke olduğunu öne sürdü.

Sagall, İngiltere'nin Filistinlilere karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Bir Yahudi olarak Filistin halkının yanındayım. Bu sorunu, bir insanı öbürüne tercih ederek çözemezsiniz. Filistin özgür olana kadar protestolarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Ülkenin önde gelen işçi sendikalarından Unison yöneticilerinden Liz Wheatley de konuşmasında, Starmer'ın İngiltere hükümeti ve ABD yönetimi güdümünde siyaset yaptığını söyledi.

Wheatley, İngiltere'de yaklaşan genel seçimler öncesi Filistin'e destek eylemcilerinin sesinin duyulması için protestoların önemli olduğuna dikkati çekti.

Öte yandan İsrail'e destek veren bir grup da Starmer'ın ofisi önünde bir araya geldi. İki eylemci grubun bir araya gelmesini engellemek isteyen polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

İngiltere'de bugün ülkenin en büyük ikinci şehri Birmingham ve Galler'in başkenti Cardiff'in de aralarında bulunduğu 48 noktada Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirilirken Newcastle ve Worchester kentlerinde ise gıyabi cenaze törenleri düzenlendi.

Yarın da Liverpool, Londra, Reading ve Portsmouth kentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri yapılacak.