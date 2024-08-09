Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı

Geniş Video İzle

İngiltere'de 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirirken, polis sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla 55 yaşındaki iş insanı Bernadette Spofforth'ı gözaltına aldı. Saldırganın "Ali" isimli bir sığınmacı olduğuna dair paylaşımı yaptığını kabul eden Spofforth "Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti" dedi.

09.08.2024 02:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 55 yaşında bir kadın, sosyal medyada paylaştığı yalan bilgilerle aşırı sağcı sokak olaylarının fitilini ateşlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Cheshire Polis Teşkilatı, Southport kentinde 29 Temmuz'da yaşanan ve 3 çocuğun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırının faili hakkında sosyal medyada dezenformasyon yaptığı iddiasıyla bir kadının gözaltına alındığını açıkladı. Chester kentinde yaşayan kadının bugün gözaltına alındığı kaydedilen polis açıklamasında, "55 yaşında bir kadın bugün (8 Ağustos) ırkçı nefreti körüklemek ve dezenformasyon amacıyla yazılı materyal yayınlamak şüphesiyle gözaltına alındı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cheshire Polis Baş Müfettişi Alison Ross, ülkede 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan aşırı sağcı sokak olaylarının internet ortamındaki kötü niyetli ve yanlış bilgilerden beslendiğini belirtti. Ross, "Bu durum, sosyal medyada doğruluğunu kontrol etmeden bilgi paylaşmanın tehlikeli olduğuna dair çarpıcı bir örnektir. Yaşananlar, internet ortamında ya da değil, eylemlerimizden sorumlu olduğumuzu gösteren bir uyarı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı

İNGİLİZ MEDYASINA KONUŞAN KADIN PAYLAŞIMI KABUL ETTİ

İngiliz medyası ise gözaltındaki kadının Bernadette Spofforth isimli bir iş insanı olduğunu duyurdu. Daily Mail'e konuşan Spofforth, "Böyle bir şeyle suçlanmaktan utanıyorum. Bunu uydurmadım. Southport'taki birisinden böyle bir bilgi aldım." değerlendirmesini yaptı. Saldırganın kimliğine ilişkin yalan bilgi paylaştığını kabul eden ancak paylaşımının aşırı sağ olayların fitilini ateşlediğini kabul etmeyen Spofforth, "Benim paylaşımımın ülkedeki şiddet olaylarıyla alakası yok. Ama benim paylaşımımı bir Rus haber sitesinin kaynak olarak kullanmış olabileceğini kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. Daily Mail, yaptığı araştırma sonucunda saldırganın kimliğine ilişkin yalan ifadelerin ilk kez Spofforth'un paylaşımında geçtiği bilgisini de paylaştı.

Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı

SALDIRGANIN "ALİ" İSMİNDE BİR SIĞINMACI OLDUĞUNU YAZDI

Kapattığı X hesabında binlerce takipçisi olduğu kaydedilen Spofforth, The Times'e yaptığı açıklamada ise "Bu paylaşımı yaptım. Bir anlık içgüdüyle yapılmış saçma bir şeydi ve beni mahvetti." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Spofforth, gördüğü başka bir X paylaşımdan sonra kendisinin de aynı şeyi yazdığını anlattı.

Southport saldırganıyla ilgili paylaşımda Spofforth, şüphelinin adını "Ali Al-Shakati" olduğunu yazmış ve İngiltere'ye geçen yıl kaçak yollarla gelen, istihbarat servisinin izlediği bir isim olduğunu belirtmişti. Polis, saldırganın yaşının 17 olmasından dolayı kimliğini açıklamamış, ancak sosyal medyada Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiası üzerine ülkede aşırı sağcılar camilere ve yabancılara yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı

Ülkede 30 Temmuz'da başlayan aşırı sağcı şiddet olaylarında çok sayıda göçmen ve polis saldırıya uğramış, camiler, evler, iş yerleri, arabalar ve polis araçları zarar görmüştü. İngiltere ve Kuzey İrlanda'da yaşanan aşırı sağcı sokak olayları sonucunda 483 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 149'u hakim karşısına çıkmıştı. Southport'ta 3 çocuğu öldüren, 8'i çocuk 10 kişiyi yaralayan saldırganın Axel Radukubana olduğu olaydan 3 gün sonra açıklanmıştı. Galler'in başkenti Cardiff doğumlu Radukubana'nın Hristiyan olduğu da ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Dezenformasyon, Sosyal Medya, Suç, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Oruc: Peki şimdide protestoculardan aynı tutumu hristiyan cemaatine karşıda bekleriz 50 4 Yanıtla
  • Veysi Karaman: Ali kadar taş düşsün başına 48 2 Yanıtla
  • Yunus Acar: Sanırım müslüman biri buna basmış 13 3 Yanıtla

12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:43 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş 9 kişinin öldüğü kazada şoförle ilgili yeni iddia: Direksiyon başında kalp krizi geçirmiş
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:22:43. #1.12#
SON DAKİKA: Aşırı sağcıları galeyana getiren paylaşım! 55 yaşındaki iş insanı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement