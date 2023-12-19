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İngiltere'deki Muhafazakar Parti Milletvekilleri İsrail'e Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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İngiltere'deki Muhafazakar Parti Milletvekilleri İsrail'e Ateşkes Çağrısı Yaptı

İngiltere'deki bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, Dışişleri Bakanı David Cameron'a ateşkes çağrısı yaptı.

İngiltere\'deki Muhafazakar Parti Milletvekilleri İsrail\'e Ateşkes Çağrısı Yaptı
19.12.2023 - 02:32,
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İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aralarında eski bakan ve meclis komitesi başkanlarının bulunduğu 10 Muhafazakar Parti milletvekili, ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanı David Cameron'a mektup yazdı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes için yapılan oylamalarda İngiltere'nin çekimser kalmasının kendilerini "dehşete düşürdüğünü" milletvekilleri, Cameron'ın bir süredir dile getirdiği "sürdürülebilir ateşkes" çağrısının ise kendilerine cesaret verdiğini kaydetti.

Binlerce sivilin öldürüldüğü, yaralandığı ve iki milyona yakın insanın zorla yerinden edildiği bir ortamda ateşkes çağrısı yapmamanın cevap verilemez bir durum olduğunu kaydeden milletvekilleri, "Binlerce cenaze muhtemelen hala enkaz altında. Özellikle öldürülen çocuk ve kadın gerçekten şok edici seviyede." ifadelerini kullandı.

Cameron'ın "Çok fazla Filistinli öldü." ifadelerine değinen milletvekilleri, çok sayıda insanın küçük bir alanda tutulmasının hastalıkların yayılmasına yol açarken Gazze'de açlığın da kapıda olduğunu vurguladı.

Milletvekilleri, savaş zamanında sivillerin korunmasına yönelik Cenevre Sözleşmesini de hatırlatarak, "Her bakımdan 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin önlemesi gereken türden bir felakete tanık oluyoruz. Gazze'yi bu anlaşmanın getirdiği kural ve yükümlülüklerin istisnası haline getirmemiz vicdanlara sığmaz." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce özel olarak 7 Ekim'deki olaylar ve Gazze'de yaşananlara ilişkin düşüncelerini dile getirdiklerini anımsatan milletvekilleri mektuplarında, "Gazze'yi dümdüz etmenin, Hamas'ın peşinden giderken Filistinli masum sivilleri katletmenin ya da esirlerin kurtarılması için bu örgütle (Hamas) mücadelede böyle bir askeri yöntem izlemenin İsrail ve İngiltere'nin uzun vadeli çıkarlarına uygun olmadığına inanıyoruz. Aksine, sivil Filistinlilere yönelik gaddarlık, gelecekte daha da aşırıcılığa yol açacaktır." ifadelerine yer verdi.

"İsrail'in askeri stratejisinin ne orantılı ne de hedef odaklı olduğu, ciddi bir başarı ihtimalinin olmadığı giderek daha da açık hale geliyor." denilen mektupta milletvekilleri İsrail ordusunun okulları, güvenli bölgeleri ve rehineleri vurması gibi sahadaki davranışlarına değindi.

Tansiyonun tüm bölgeye sıçrama risklerine de işaret eden milletvekilleri, şunları kaydetti:

"İsrail'in kalıcı güvenliğinin, Filistinliler için barışın, ölümlerin sona ermesinin ve Hamas'ın yenilgiye uğratılmasının tek yolunun siyaset, diplomasi ve iki devletli çözümle mümkün olduğu tüm dünyada yaygın şekilde kabul ediliyor. Bu nedenle, yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz."

Mektubu parlamentonun Silah İhracatı Kontrol Komitesi Başkanı Mark Garnier, eski bakanlar Kit Malthouse, George Eustice ile Flick Drummond, David Jones, Vicky Ford, Paul Bristow, Kelly Tolhurst, Derek Thomas ve Philip Dunne imzaladı.

Kaynak: AA
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