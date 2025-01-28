İngiltere’den Gazze’ye 17 Milyon Sterlin Yardım

Güncel

İngiltere Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'deki temel hizmetlerin sağlanabilmesi ve sağlık hizmetlerinde kullanılması için bölgeye 17 milyon sterlinlik ek yardım sağlayacaklarını açıkladı.

Gazze'deki ateşkes ve İngiltere'nin bölgeye yaptığı insani yardımlara ilişkin parlamentoyu bilgilendiren Dodds, ateşkesin kırılgan olsa da İsrailli ve Filistinliler için umut olduğunu söyledi.

Katar, Mısır ve ABD'yi ateşkes ve esirlerin salıverilmesi için gösterdiği çabadan dolayı tebrik eden Dodds, "Gazze'deki siviller inanılmayacak boyutta acı yaşadı. Bu anlaşma onlara hayatlarını yeniden inşa etmesi için bir umut veriyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruluşları yardımları ulaştırmak için durmaksızın çalışıyor." dedi.

Dodds, aralıkta ziyaret ettiği Gazze sınırında alınmayan tırları gördüğünü hatırlatarak, "Şimdi tırlar bölgeye girebiliyor. Bölgedeki partnerlerimiz, 130'dan fazla dağıtım noktasında 200 binden fazla gıda kolisinin dağıtıldığını söyledi." diye konuştu.

İngiltere'nin Gazze'ye yönelik yeni yardım paketini açıklayan Dodds, "İngiltere'nin yardımları, BM kuruluşları ve anlaşmalı sağlık örgütleri tarafından dağıtılacak, Yardımlar, Gazze'deki hizmetleri iyileştirecek. Böylece siviller ihtiyacını duydukları sağlık hizmetine, gıdaya ve barınma imkanlarına ulaşabilecek. İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmak ve temel hizmetleri yeniden sağlamak için vereceği destek 17 milyon sterlini (Yaklaşık 756 milyon lira) bulacak." ifadelerini kullandı.

Dodds, İngiltere'nin bugüne kadar 284 bin Gazzelinin temiz su, hijyen ve sağlık hizmetine ulaşmasını sağladığını anlattı.

Yeni paketle birlikte İngiltere'nin bu yıl işgal altındaki Filistin toprakları ve bölgedeki Filistinli mültecilere yaptığı yardımların 129 milyon sterlini (Yaklaşık 5,7 milyar lira) aşacağını söyleyen Dodds, İngiltere'nin sağladığı tıbbi yardım malzemelerinin de Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından Gazze'ye ulaştırıldığını ifade etti.

"İsrail'i çadır, yatak ve tıbbi ekipmanların girişine izin vermeye çağırıyoruz"

Daha fazlasının yapılması gerektiğini vurgulayan Dodds, "Gazze'ye giden hava koridoru, açık kalması gereken kara yollarının yerini tutmaz. İsrail'i çadır, yatak, tıbbi ekipman gibi temel ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girmesine izin vermeye çağırıyoruz. İnsanlar evlerine taşınmaya başladıkça, temel hizmetlerin tekrar devreye sokulması ve patlamamış bombalar ile mayınların temizlenmesi gerekiyor. Bunlar yapılmazsa, daha da fazla can kaybı yaşanacak." değerlendirmesini yaptı.

BM kuruluşları ve yardım organizasyonlarının özgürce çalışmasının önemine işaret eden Dodds, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına izin vermesi gerektiğini söyledi.

Dodds, Gazze'deki 15 binden fazla hastanın tahliye edilmesi yönündeki Dünya Sağlık Örgütü raporuna da işaret ederek, "Tedavileri için tüm yolların açılması gerekiyor. İngiltere, tüm uluslararası kamuoyu gibi Filistinlileri hayatlarını, evlerini ve toplumlarını yeniden inşa ederken desteklemeye hazırdır." diye konuştu.

Gazze'deki yapıların büyük oranda zarar gördüğünü, ekonominin çöktüğünü ve temel hizmetlerin sağlanamadığına dikkati çeken Dodds, bölgenin yeniden inşası için yapılacak yardımların doğru şekilde koordine edilmesi gerektiğini savundu.