İngiltere'den İsrail'e Silah Sevkiyatına Dur İstendi - Son Dakika
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İngiltere'den İsrail'e Silah Sevkiyatına Dur İstendi

İngiltere\'den İsrail\'e Silah Sevkiyatına Dur İstendi

Prof. Syed Kamall, Londra'nın İsrail'e silah satışlarını durdurmasını talep etti.

21.10.2024 11:48
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ESRA TEKİN/İBRAHİM HAMDİ HACICAFEROĞLU - İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası Üyesi, İslam ve Özgürlük Ağı (ILN) Danışma Kurulu Başkanı Prof. Syed Kamall, Londra'nın İsrail'e silah ve ekipman sevkiyatını durdurmasını istediğini söyledi.

Türkiye, ABD, Malezya, Pakistan ve Tunus gibi ülkelerden akademisyenleri bir araya getiren 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Kamall, İngiltere'nin İsrail politikası hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kamall, "İngiltere'den İsrail'e ekipman satışlarının durdurulmasını istiyorum." dedi.

İngiltere'nin diğer devletlere göre İsrail'e "daha az" silah gönderdiğini savunan Kamall, Tel Aviv'e sevkiyatların durdurulup durdurulmaması konusunda tartışmaların olduğunu söyledi.

Kamall, İngiltere medyası ve siyasetinde Londra'nın İsrail'e sevkiyatlarının durdurulması çağrısı yapan ve bu sevkiyatların karşısında bulunan kişilerin olduğunu belirtti.

Londra'nın "İsrail'e bazı silahları göndermeme" konusunda adımlar attığını anlatan Kamall, "Birçoğumuz daha da ileri gitmelerini isteriz ancak bu çoğulcu bir toplumda yapılması gereken bir tartışma." diye konuştu.

"Batılı hükümetler arasında bir ikiyüzlülük olduğu açık"

Kamall, Batılı bazı hükümetlerin diktatörleri ve liberalizm karşıtı rejimleri destekleme eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "Aslında ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini söylüyorlar." dedi.

Batıda demokrasiyi savunan hükümetlerin bazen demokrasi karşıtı güçleri eleştirmediğini söyleyen Kamall, "Batılı hükümetler arasında bir ikiyüzlülük olduğu açık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu durum, soykırım durdurulmalı"

Aynı konferans kapsamında İstanbul'da bulunan, ILN Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Salman da Gazze'deki insanların yaşama özgürlüğünün "askeri gücün kaba bir şekilde kullanılmasıyla" ellerinden alındığını söyledi.

Salman, Gazze'deki insanların yaşama özgürlüklerinin ellerinden alınmasının doğası gereği hukuka aykırı olduğunu ve açıkça uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine işaret ederek, "Bu durum, soykırım durdurulmalı. Bir an önce barış sağlanmalı." diye konuştu.

Temel sorunun, uluslararası hukuki sistemin çökmesi olduğunu belirten Salman, bu sistemin etkin hale getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Salman, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı harekete geçme konusunda yalnızca Batı'nın değil Arap ülkelerinin de eleştirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi birçok Müslüman ülkenin yerine getirmekte başarısız olduğu bir siyasi güç rolü var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den İsrail'e Silah Sevkiyatına Dur İstendi - Son Dakika

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