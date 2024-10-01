İngiltere'den Lübnan Uyarısı

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, yarın kalkacak tarifeli uçaklarda yer ayırdıklarını belirterek, İngiliz vatandaşlarına bir an önce Lübnan'dan ayrılmaları çağrısını yineledi.

Sky News televizyonunda Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lammy, yayın öncesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesinde konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Lammy, görüşmede acil ateşkes, İsrail'in kuzeyinde yaşayan İsrailliler ile Lübnan'ın güneyinde yaşayan Lübnanlıların evlerine dönmesi, siyasi çözüm için masaya oturulması ve tansiyonun düşürülmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını bildirdi.

Lübnan'daki İngiliz vatandaşlarına bir an önce ülkeden ayrılmaları çağrısını yineleyen Lammy, şöyle devam etti:

"Temmuzda bakanlık görevine geldiğimden beri İngiliz vatandaşlarını Lübnan'dan ayrılmaya çağırıyorum. Önceki hükümet de Ekim 2023'ten beri İngiltere vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısı yapıyor. Sadece bununla kalmıyoruz. Bir acil müdahale birimi gönderdik. 700 kişilik bir birlik şu an Kıbrıs'ta. İnsanları çıkarmaya yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Yarın kalkacak tarifeli uçuşlarda İngiliz vatandaşlarının binebilmesi için yerler ayırdık."

Nisandaki İran saldırıları sonrası İngiltere'nin İsrail'e askeri yardım gönderdiği hatırlatılan Lammy, İran'ın Lübnan saldırılarını sürdüren İsrail'e karşılık vermesi halinde İsrail'e tekrar askeri yardım gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki soruya da yanıt verdi.

Lammy, "İran Dışişleri Bakanı ile geçen hafta buluştum ve detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Tabii ki Alman ve Fransız mevkidaşlarıma katılarak İran'ı itidalli davranmaya çağırıyorum. Gelecek saatlerde de İran'la temasta olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin Lübnan'daki insani yardım çalışmalarına destek verdiğini ve acil ateşkes için çalıştığını da sözlerine ekledi.