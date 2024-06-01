İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail\'in yeni ateşkes teklifini değerlendirmek gerektiğini belirtti

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron İsrail'in Hamas'a sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yeni ateşkes teklifinin, sürdürülebilir ve kalıcı ateşkes için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu belirtti.

Cameron, X hesabında paylaştığı görüntülü mesajda, "Bu çatışmaya şu an için değil, kalıcı olarak son vermek için bu fırsatı değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Bu doğrultuda önce Hamas'ın teklifi kabul etmesi gerektiğine dikkati çeken Cameron, "Bu esirlerin serbest bırakılması, uzun zamandır çağrısını yaptığımız gibi Gazze'ye yardımların akması demek." değerlendirmesinde bulundu.

Cameron, çatışmaların durmasının ardından sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes ile siyasi çözüm sürecinin başlaması gerektiğinin altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu, ancak herkes üzerine düşen rolü oynarsa gerçekleşebilir. Birçok şartın sağlanması gerektiği çok açık. Gazze'nin Hamas tarafından yönetilemeyeceği ve İsrail'in güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğu açıkça ortada. Aynı zamanda Filistin yönetimini desteklemememiz gerektiği ve Filistin devletinin nasıl bir şey olacağına dair parametreleri belirlemek gerektiği de çok açıkça ortada."

Cameron, güven içinde bir İsrail ile Filistinlilere ait bir Filistin devletinin nihai hedef olduğuna da dikkati çekti.

Çatışmaların durması, sürdürülebilir ateşkesin şartlarını yerine getirilmesi ve siyasi sürecin başlaması için yeni teklif fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cameron, "Herkes üzerine düşen rolü oynamalı. En önce Hamas, bu teklifi kabul etmeli. Tüm dünyanın gözü Hamas'ın üstünde olmalı. Ateşkes çağrısı yapan herkes bilmeli ki Hamas bu cömert teklifi kabul ederse ateşkes olur." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Cameron, Arap ülkelerinin bölgedeki güvenlik için üzerine düşeni yapması gerektiğini, İngiltere gibi ülkelerin ise Filistin yönetimini desteklemeyi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Cameron, daha atılacak birçok adımın olduğunu ancak bugün bu teklifin kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

Biden, dün Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.