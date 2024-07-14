İngiltere Dışişleri Bakanı Gazze'deki ölüm ve yıkımı kabul edilemez buldu

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki ölüm ve yıkımın kabul edilemez bir boyutta olduğunu belirterek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lammy'nin bugün gerçekleştireceği İsrail ve Filistin ziyareti öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Lammy'nin, İngiltere'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve Orta Doğu'da kalıcı barış için üstleneceği diplomatik role vurgu yapacağı ifade edildi.

Lammy'nin Gazze'de, iki tarafın da uyacağı acil ateşkes, esirlerin salınması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısı yapacağı da belirtilen açıklamada, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) içinde kurulan UK-Med insani yardım örgütüne Gazze'deki çalışmaları için 5,5 milyon sterlinlik bir fon ayrılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, İsrail ziyareti kapsamında Lammy'nin Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği, bu görüşmelerde acil ateşkes talebinin yineleneceği, Lammy'nin Gazze sınırında 680 tonluk İngiliz yardımlarının bölgeye girmek için beklemesini de gündeme getireceği bildirildi.

Bakan Lammy'nin Filistin ziyaretinde ise Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Mustafa ile bir araya geleceği, bu ziyarette İngiltere hükümetinin Filistin devletini tanıma kararına bağlılığı ile Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı duruşunun altının çizileceği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ve Filistin ziyaretine ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Lammy, "Gazze'deki ölüm ve yıkım kabul edilemez bir seviyede. Bu savaş, iki tarafın da uyacağı acil bir ateşkesle sona ermeli." ifadesini kullandı.

Lammy, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'ye herhangi bir engelleme olmaksızın girmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ve Filistinli yöneticilerle görüşmesinde İngiltere'nin çözümde oynamak istediği rolü ele alacağına dikkati çeken Lammy, "Dünyanın güven içinde bir İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletine ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Lammy, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ve yerleşimci şiddetinin sona ermesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Filistin devletinin önemli bir parçası olması gereken yerde, Batı Şeria'da, Gazze ve Doğu Kudüs ile birlikte reform edilmiş ve güçlendirilmiş bir Filistin yönetimi görmemiz gerekiyor."