İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İsrail Gazetecilerin Güvenliğini Sağlamalı - Son Dakika
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İsrail Gazetecilerin Güvenliğini Sağlamalı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri ve kameraman için açıklama yaparak, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini belirtti. Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı ise farklı kaynaklara göre farklılık göstermektedir.

01.08.2024 00:33
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen yanıtta, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışma alanlarında görev yapan gazetecilere koruma sağlıyor. İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır." ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatını kaybetmişti.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Dışişleri Bakanlığı: İsrail Gazetecilerin Güvenliğini Sağlamalı - Son Dakika

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