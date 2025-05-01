İngiltere, Gazze'den İlk Çocukları Kabul Etti

İngiltere, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı günden bu yana ilk kez, 2 Gazzeli çocuğa ülkede tedavi için vize verdi.

SKY News'te yer alan habere göre Mısır'daki Gazzeli 2 çocuğun tedavilerine İngiltere'de devam edilmesine izin verildi.

Gözünden tedavi olması gereken 5 yaşındaki Ghena Abed ile bağırsağından tedavi olması planlanan 12 yaşındaki Rama Qudiah, "Project Pure Hope" adlı derneğin girişimleriyle dün akşam Londra'daki Heathrow Havalimanı'na indi.

Mısır'ın başkenti Kahire'den Londra'ya gelen iki çocuk, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de tedavi görmesine izin verilen ilk Gazzeliler oldu.

Project Pure Hope yetkilisi Farzana Rahman, 2 çocuk ve refakatçilerine vize almak için 17 aydır çalıştıklarını belirterek "Bu alanda gecikmeler, can kayıplarına neden oluyor. Birçok çocuğu yardım edemeden kaybettik." diye konuştu.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer da Project Pure Hope'un girişimini desteklemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Falconer, Gazzelilerin tedavilerine destek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiliz tıbbi yardım örgütü UK Med ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Mısır'daki faaliyetlerine desteği artırdıklarını açıkladı.???????