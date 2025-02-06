İngiltere, Gazze'nin Geleceğini Filistinlilere Bırakıyor - Son Dakika
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İngiltere, Gazze'nin Geleceğini Filistinlilere Bırakıyor

Bakan Dodds, Gazze'deki Filistinlilerin kendi geleceklerine karar vermesi gerektiğini vurguladı.

06.02.2025 15:19
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İngiltere Dışişleri Bakanlığında Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds, Gazze'nin geleceğine Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Dodds, parlamentoda düzenlenen Gazze konulu oturumda milletvekillerinin bölgedeki mevcut duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Doods, İngiltere'nin, Batı Şeria ve Gazze'yi kapsayan egemen Filistin Devletinin yanı sıra güvenli ve emniyetli İsrail'in yer aldığı, Kudüs'ün ortak başkent olduğu, müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Önceliklerinin, Gazze'de kırılgan olan ateşkesin devam etmesi, tüm esirlerin serbest bırakılması, Gazze'ye yardımların ulaşması ve sürdürülebilir barışa giden yolun yeniden inşasının sağlanması olduğunu kaydeden Doods, şöyle devam etti:

"Bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun desteğiyle, Gazze'nin geleceğine Filistinliler karar vermeli. Gazze'deki Filistinlilerin kendi istekleri dışında komşu Arap ülkelerine taşınmasına yönelik her türlü çabaya karşı çıkacağız. Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir küçülmeye gidilmesi söz konusu olmamalı. Filistinli siviller evlerine dönebilmeli, evlerini ve yaşamlarını yeniden inşa edebilmelidir. Bu, uluslararası hukuk tarafından güvence altına alınmış bir haktır. Gazze 2 milyon Filistinliye ev sahipliği yapıyor ve Filistinlilerin barış ve güven içinde İsraillilerle birlikte yaşadığı, gelecekteki Filistin Devletinin ayrılmaz parçası olmaya devam edecektir."

Bakan Doods, halihazırda Gazze'deki ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kalıcı hale gelmesini sağlamak için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Gazze'nin Geleceğini Filistinlilere Bırakıyor - Son Dakika

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