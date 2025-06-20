İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti - Son Dakika
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İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere, İran\'daki büyükelçilik personelini geri çekti
20.06.2025 18:10
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İngiltere, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası bölgedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek, İran'daki büyükelçiliğinde çalışan personelini geçici olarak geri çekti.

İngiltere, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmanın ardından bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle İran'daki büyükelçiliğinde çalışan İngiliz personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. Karşılıklı saldırılar sürerken; diplomasi trafiği de hız kazandı.

İNGİLTERE PERSONELİNİ İRAN'DAN ÇEKTİ

Öte yandan İngiltere'den kritik bir hamle geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı güncel seyahat duyurusunda, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformi X'teki paylaşımında, hava sahası yeniden açıldığında İngiliz vatandaşları için Tel Aviv'den charter uçuşlar düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lammy, İngiliz vatandaşlarına çağrıda bulunarak, rehberlik alabilmeleri için İsrail'de olduklarını bildirmeleri gerektiğini kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.


Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    geç bile kaldın 6 2 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    ilk fareler terk edermiş 2 0 Yanıtla
  • Unal Yasar:
    Hayret nasıl çekiliyorlar ki? Sonra kimi bir birine kavga ettirecekler. Denizde iki balık sebepsiz kavga ediyorsa bilin ki oradan bir İngiliz geçmiştir. 1 0 Yanıtla
  • ozcan1974:
    saldıracaklar irana ilkindeki pazar günü yapılacak müzakere bile yanıltmak içindi aldatmaca idi 0 1 Yanıtla
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