İngiltere, İsrail ile Ticari Müzakereleri Askıya Aldı

(ANKARA) - İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki açlık krizine tepki olarak İsrail'le ticari müzakerelerin askıya alındığını duyurdu. Lammy, "Aç çocuklara yiyecek verilmemesini hepimiz kınamalıyız" dedi. Ayrıca İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in Bakanlığa çağrıldığı, kendisine "Gazze'ye yardımın 11 haftadır engellenmesinin zalimce ve savunulamaz olduğunun" söylendiği ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki ağır insani kriz nedeniyle İsrail'e yönelik diplomatik baskıyı artırdıklarını bildirdi. İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Lammy, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesini, "ahlaki açıdan yanlış ve gerekçelendirilemez" olarak nitelendirdi. Lammy, İngiltere'nin bu gerekçeyle İsrail ile yürütülen ticari müzakereleri askıya aldığını açıkladı.

İngiliz basını, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'in Bakanlığa çağırdığını kaydetti ve Orta Doğu Bakanı Hamish Falconer'ın, Hotovely'e "Gazze'ye yardımın 11 haftadır engellenmesinin zalimce ve savunulamaz olduğunu" söylediğini aktardı.

"Bu iğrenç bir durum"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Gazzelilere sadece açlığı önleyecek kadar yardım ulaştıracağız" şeklindeki sözlerine dikkat çeken Lammy, Gazze'ye dün yalnızca birkaç yardım kamyonunun girdiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açlık nedeniyle binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarılarını hatırlatan Lammy, "Bu iğrenç bir durum. Gazze'deki siviller açlık, evsizlik ve travmayla mücadele ediyor, şimdi ise yeni bir kara harekatıyla karşı karşıyalar" dedi.

İsrail'in Gazze'de başlattığı "Gideon'un Arabası Operasyonu" kapsamında beş askeri tümenin görev yaptığını belirten Lammy, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Gazze nüfusunu "temizlemek" ifadesini kullandığını aktararak, "Buna ne dendiğini açıkça söylemeliyiz: Bu aşırılıktır. Tehlikelidir. İğrençtir ve bunu en güçlü ifadelerle kınıyorum" diye konuştu.

"İsrail'in saldırıları, hem kendi çıkarlarını hem de dünyadaki itibarını zedeliyor"

David Lammy ayrıca, İsrail'in kendini savunma hakkını tanıdıklarını ve Hamas'ın eylemlerini kınadıklarını belirterek, Gazze'deki askeri operasyonların orantısız ve ters etki yaratan bir politika olduğunu, "İsrailli bakanlar ne derse desin, rehineleri eve güvenle getirmenin yolu bu değildir. Siyasi bir alternatif sunulmak zorundadır. İsrail'in saldırıları, hem kendi çıkarlarını hem de dünyadaki itibarını zedeliyor" ifadelerini kullandı.

Lammy, İsrail halkına da doğrudan seslenerek, güvenliklerine ve terör tehdidine karşı kararlılıkla destek verdiklerini, ancak Gazze'deki savaşın mevcut haliyle İngiltere-İsrail ilişkilerine ciddi zarar verdiğini söyledi. Konuşmasının sonunda Lammy, İsrail'in yardım erişimini sağlamaması ve saldırılarını sürdürmesi halinde İngiltere'nin "daha ileri adımlar atmaya hazır" olduğunu aktardı.