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İngiltere Savunma Bakanı Kızıldeniz'in kapatılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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İngiltere Savunma Bakanı Kızıldeniz'in kapatılmasına izin vermeyecek

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'in ticari gemiciliğe kalıcı olarak kapatılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi. Shapps, ABD ile ülkesinin Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarının tek seferlik askeri bir eylem olduğunu savundu. İngiltere ve ABD'nin, Kızıldeniz'deki Husi saldırıları konusunda İran'a uyarılar gönderdiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Kızıldeniz\'in kapatılmasına izin vermeyecek
15.01.2024 - 18:57,
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İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Kızıldeniz'in ticari gemiciliğe kalıcı olarak kapatılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Shapps, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde yaptığı konuşmada, ABD ile ülkesinin geçen hafta Yemen'deki Husilere yönelik düzenlediği hava saldırılarına değindi.

Bakan Shapps, bunun, Husiler'in Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmak için tasarlanmış tek seferlik askeri bir eylem olduğunu savundu.

Buna karşın ABD, İngiltere ve uluslararası ortakların, daha fazla saldırıya gerek olup olmadığını değerlendirdiğini ve Husiler'in bundan sonra ne yapacağını dikkatle izlediklerini de söyleyen Shapps, şu ifadeleri kullandı:

"Çok dikkatli şekilde izleyeceğiz. Neler olup bittiğine bakacağız. Kapasiteyi kontrol edeceğiz. Özellikle Tahran ve Husiler arasındaki bağlantıları görmekle ilgileneceğiz; sevkiyat olup olmadığını, istihbarat ve geri kalanını tespit edip etmediğimizi göreceğiz. Her ne kadar bu tam olarak hedefe yönelik askeri harekat olsa da büyük bir su yolunun, büyük nakliye şeritlerinin kalıcı olarak kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz."

Shapps, İngiltere ve ABD'nin, Kızıldeniz'deki Husi saldırıları konusunda İran'a "doğrudan ve dolaylı" uyarılar gönderdiğini bildirdi.

İran ve Husiler arasındaki bağlantının çok açık olduğunu gördüklerini söyleyen Shapps, Husiler'e, durmaları ve vazgeçmeleri için mümkün olan her türlü uyarıyı yaptıklarını kaydetti.

Bakan Shapps, "Genel olarak şunu söyleyebilirim ki, her ne kadar (Husiler'e yönelik hava saldırıları) bu tam olarak hedefe yönelik askeri eylem olsa da, (Kızıldeniz'in) büyük bir su yolunun, büyük bir nakliye hattının kalıcı olarak kapatılmasına müsaade etmeyeceğimizi çok net şekilde ifade ettik." dedi.

Kızıldeniz'de yaşananlar

Son dönemlerde Yemen'deki Husiler'in, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlamasına ilişkin endişeleri artırmıştı.

Kaynak: AA
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