İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Anderson, Filistin'de acı yaşanırken sessiz kalmayacaklarını belirtti:

İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson, ülkesinin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin, "Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor, Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 8 Eylül'de güven mektubu sunarak Ankara'daki görevine başlayan Anderson, Türkiye'deki izlenimlerini, hayatını ve iki ülke ilişkilerini Türkçe olarak AA muhabirine anlattı.

Yıllar önce İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde misyon şef yardımcılığı görevini yürüten ve bu yıl büyükelçi olarak Ankara'ya dönen Anderson, "Türkiye hep kalbimdeydi. Bu yüzden Türkiye'deki gelişmeleri mümkün olduğunca takip etmeye çalıştım." dedi.

Anderson, Türkiye'den ayrıldıktan sonra konsolosluk ve kriz işleri direktörü olarak çalıştığını, o dönemin çok yoğun olduğunu belirterek, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki yardım çalışmalarını yönettiğini dile getirdi.

Ankara'daki izlenimlerini anlatan Anderson, Çankaya bölgesinde yer alan konutta yaşadığı için şanslı olduğunu ve bu çevreye, Tunalı Hilmi Caddesi'ne ve Ulus'a çok aşina olduğunu söyledi.

"En sevdiğim yemek karalahana sarması"

Türkiye'den ayrılmadan önceki dönemde Türkçe eğitimi aldığını belirten Anderson, bu dönemde Türk gazetelerini okuduğunu ve televizyonlarını izleme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Anderson, Ankara'yı çok sevdiğini, burada kendini mutlu hissettiğini dile getirerek, Türkçe deyimlere olan ilgisinden söz etti.

En çok "kuş uçmaz kervan geçmez" ve "aynı tas aynı hamam" deyimlerinin kulağına romantik geldiğini ve eski Osmanlı dönemini yansıttıkları için beğendiğini ifade eden Anderson, öğrenciyken bu ifadeleri sık kullandığını anlattı.

Anderson, Türk mutfağıyla ilgili "inanılmaz" ifadesini kullanarak, sevdiği yemeklerin ona mutlu anlarını hatırlattığını dile getirdi.

Büyükelçi Anderson, "En sevdiğim yemek karalahana sarması çünkü biz ailecek Karadeniz'de bir tatil yapmıştık ve karalahana sarmasını orada yemiştim. Benzer olarak, en lezzetli tatlı olarak katmeri de çocuklarımla Gaziantep'e yaptığım bir seyahatte yemiştim." diye konuştu.

İngiltere-Türkiye ikili ilişkileri

İki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren Anderson, "Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler çok güçlü ve giderek daha da güçleniyor." ifadesini kullandı.

Anderson, nisanda Türkiye ve İngiltere arasında "Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi" imzalandığını, temmuzda da Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin imzalanmasıyla ortaklığın daha da derinleştiğini belirtti.

Türkiye-İngiltere arasında yıllar içinde bazı alanlarda yaşanan olumlu gelişmelere değinen Anderson, şunları anlattı:

"Türkiye'ye ilk geldiğimde, ikili ticaret hacmimiz 17 milyar sterlindi ama bu yıl, bu sayı 28,6 milyar sterline ulaşmış durumda. Büyük bir artış katediyoruz. İkinci bir değişim olarak, Britanyalı turistler sayısı konusunda büyük bir artış görebiliriz."

Anderson, 2020'de, Türkiye'ye gelen İngiliz turist sayısının 1,7 milyon olduğunu, bu rakamın bu yıl 4,4 milyona ulaştığını ve büyük artış görüldüğünü kaydetti.

Yeni bir serbest ticaret anlaşması konusunda müzakerelerin devam ettiğine dikkati çeken Anderson, "Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğiniz sürekli derinleşiyor ve genişliyor. Birleşik Krallık büyükelçisi olarak ortaklığımızı ve dostluğumuzu daha da ilerletmeye kararlıyım." dedi.

Anderson, ülkesinin ve Türkiye'nin iki önde gelen NATO müttefiki ülkeler olduğunu anımsatarak, ikili savunma işbirliğinin en önemli alanlarından birinin ekonomik büyümeye katkı sağlayan stratejik alan olduğunu kaydetti.

Büyükelçi, Ankara'da NATO zirvesi sırasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin, ikili savunma sanayi işbirliğini tüm sektörlerde derinleştirme kararlılığını yansıttığını vurguladı.

"Birleşik Krallık, daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak"

İngiltere, Fransa, Norveç ve Kanada dahil 12 ülkenin, 8 Eylül'de işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı aldığını duyurmasına ilişkin konuşan Anderson, "Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor, Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık, daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak. İki devletli çözümün eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi, Birleşik Krallık hükümetinin temel politikasıdır. Bu konuda, harekete geçmeye karar verdik." dedi.

Anderson, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "Filistin'de yaşananlar karşısında şu ana kadar yeterli adımlar atılmadığına" ilişkin sözlerine atıfta bulunarak, "Türk Dışişleri Bakanlığını ve Sekizler Grubu'nun açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum. Dışişleri Bakanlığının da dediği gibi bölgedekilerle birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'nin bundan sonra iki devletli çözüm ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki toprakları gasbeden İsrail yerleşimlerini engellemek için daha sıkı ve sert adımlar atacak mı?" sorusuna Anderson, "Evet, bu yeni tedbirler, tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini, eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'den hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net." yanıtını verdi.