İngiltere'nin Yeni Güvenlik Stratejisi: Türkiye'nin Önemi - Son Dakika
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İngiltere'nin Yeni Güvenlik Stratejisi: Türkiye'nin Önemi

24.06.2025 20:20
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İngiltere'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye, NATO ortaklığı ve savunma işbirliğiyle kilit olarak değerlendirildi.

İngiltere'de hükümetin yayımladığı yeni ulusal güvenlik stratejisi belgesinde, Türkiye'nin güçlü askeri entegrasyon ve savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için kilit ortak olduğu bildirildi.

İngiltere'de hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025: Tehlikeli Bir Dünyada İngiliz Halkı için Güvenlik" başlıklı yeni güvenlik, savunma ve dış politika stratejisini yayımladı.

Belgede, Türkiye'nin İngiltere için önemine işaret edilerek, " Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için elzemdir ve güçlü askeri entegrasyon ile savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için hem kilit bir NATO müttefiki hem de ikili düzeyde ortaktır." değerlendirilmesi yapıldı.

İran ve Rusya'dan artan tehdit

Belgede özellikle, Rusya ve İran'ın oluşturduğu tehditler öne çıkarılırken, bazı düşman ülkelerin İngiltere'nin enerji ve tedarik zincirlerini hedef alabilecek potansiyel saldırılar için zemin hazırladığına dikkat çekildi.

"İngiltere topraklarının doğrudan tehdit altına girmesi ihtimali" üzerinde durulan raporda, bu senaryoya karşı ülke genelinde kapsamlı hazırlık yapılması çağrısı yer aldı.

Belgede, "Uzun yıllardır ilk kez, İngiltere ana vatanının potansiyel olarak bir savaş senaryosunda doğrudan tehdit altına girme olasılığına karşı aktif olarak hazırlanmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Yeni güvenlik stratejisi kapsamında, toplum genelinin hazırlığını test etmek amacıyla yıllık tatbikatlar düzenleneceği kaydedilen belgede, enerji santralleri ve su temini gibi kritik altyapıların korunmasına yönelik önlemlerin de artırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, başlatılan yeni uygulamanın, "Yurt Savunması (Home Defence)" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Strateji belgesinde, Rusya- Ukrayna savaşı ve bu savaşa eşlik eden siber saldırılar, sabotaj girişimleri ile artan nükleer söylemler, "en acil tehdit" olarak tanımlandı.

Belgede, "Bazı düşmanlar, gelecekteki çatışmaların temellerini atıyor, saldırganlıklarına karşı durmamızı engellemek için enerji ve tedarik zincirlerimizde büyük kesintilere yol açacak şekilde hızla hareket etmek üzere kendilerini konumlandırıyor." değerlendirmesi yapıldı.

İran'ın İngiltere topraklarında yürüttüğü düşmanca faaliyetlerin de arttığı vurgulanan belgede, bu faaliyetlerin hem İran'ın muhaliflerini susturmaya hem de doğrudan İngiltere'yi tehdit etmeye yönelik olduğuna işaret edildi.

"İngiltere artık iç cephede her gün yeni tehditlerle karşı karşıya"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, belgenin yayımlanmasının ardından Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, "İngiltere artık iç cephede her gün yeni tehditlerle karşı karşıya." dedi.

Starmer, ülkenin "çok sık ve ciddi" siber saldırıların hedefi olduğunu vurgulayarak, özellikle enerji güvenliği ve İran'dan gelen tehditlere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Starmer, "Bu tehditlere karşı uygun şekilde korunmalıyız ve bunu yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'nin Yeni Güvenlik Stratejisi: Türkiye'nin Önemi - Son Dakika

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