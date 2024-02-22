İngiltere Parlamentosu Heyeti: Gazze\'deki yıkım ve vahşet hakkında doğru bilgi alamıyoruz

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İngiltere parlamentosu heyeti, Mısır'ın El-Ariş kentine yaptıkları ziyaretin ardından hazırladıkları raporda, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan insani krize işaret ederek bölgedeki "yıkım ve vahşetin boyutları hakkında doğru bilgi alamadıklarını" bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının harcamalarını inceleyen İngiltere Parlamentosu Uluslararası Kalkınma Komitesi üyeleri, Mısır'ın Sina çölündeki El-Ariş kentine yaptıkları ziyaretin ardından Gazze'ye ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, Mısır Kızılayı tarafından koordine edilen alanın, halihazırda İngiltere'den gelenler dahil Gazze'ye giden ve sıkı şekilde kontrol edilen tüm yardımların lojistik merkezi olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi. Ayrıca, bölgede yaralı Filistinliler için milletvekillerinin ziyaret ettiği büyük bir hastanenin de bulunduğu belirtildi.

"Bu insanların birçoğu ülke içinde birçok kez yerlerinden edildi"

Komitenin, birçok kaynaktan İsrail'in daha önce Gazze'deki "son güvenli bölge" olarak belirlediği Refah'ta geniş çaplı saldırı başlatma niyetinde olduğuna dair endişeler duyduğuna değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sivillere bölgeyi terk etmeleri için iki haftaları olduğunu söyleyen broşürler atılmaya başlandı bile. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası, daha önce 300 binden az kişinin yaşadığı Refah'ta barınıyor. Bu insanların birçoğu, İsrail'in 'güvenli bölgelere' taşınmaları yönündeki ardışık talimatlarını izledikten sonra ülke içinde birçok kez yerlerinden edildi. Refah şu anda tekrarlanan hava bombardımanına maruz kalarak daha fazla can kaybına yol açmakta ve umutsuzca ihtiyaç duyulan gıda, su ve tıbbi yardıma erişim ve dağıtım için gereken altyapıyı daha fazla tahrip etmektedir."

"Yardım çalışanlarının tanıklıkları, sivillerin başına gelen vahşeti gözler önüne seriyor"

Raporda, İngiltere Parlamentosu Uluslararası Kalkınma Komitesi Başkanı Sarah Champion'ın, El-Ariş'ten döndükten sonra heyet adına yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Champion, "Rapor edilen hiçbir şey sizi Gazze'deki dehşetin gerçek boyutuna hazırlamıyor. Yıkım ve vahşetin boyutları hakkında doğru bilgi alamıyoruz." ifadesini kullandı.

Tecrübeli insani yardım çalışanlarının, Gazze'de tanık olduklarının "şimdiye kadar gördükleri en kötü felaket" olduğunu söylemelerinin, sivillerin başına gelen vahşeti gözler önüne serdiğini kaydeden Champion, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yardım görevlileri, siviller, insani yardım ve sağlık görevlileriyle ilgili uluslararası hukukun neden takip edilmediğini ya da gözetilmediğini defalarca sorguladı. Ayrıca İsrail güçlerinin Refah'a yönelik saldırıyı tırmandırma tehdidini gerçekleştirmesinden duydukları derin korku ve kaçınılmazlık hissini de dile getirdiler."

Champion, dünyanın dört bir yanındaki siyasetçilerin, şiddete derhal son verilmesini, yardımlara tam erişim sağlanmasını ve Gazze'nin hem altyapısının hem de toplumunun yeniden inşası için uzun vadeli strateji belirlenmesini talep etmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.