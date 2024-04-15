İngiltere, Sudan'da çatışmaları finanse eden işletmelere yaptırım uygulayacak

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İngiltere, Sudan'da çatışmaları finanse ettikleri gerekçesiyle bazı işletmelere yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da çatışmaların başlamasının birinci yılında savaşan tarafların finansmanıyla bağlantılı işletmelere yeni yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Sıkı tedbirler, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile bağlantılı şirketlerin varlıklarını donduracak ve mali özgürlüklerini sınırlandıracak." ifadesi kullandı.

Ayrıca açıklamada, söz konusu yaptırımların, savaşan taraflara çatışmalara son vermeleri ve anlamlı barış sürecine girmeleri yönünde "açık sinyal" olduğu vurgulandı.

Yaptırım kararı alınan işletmeler arasında bazı bankalar ve madencilik şirketleri yer alıyor.

"Şiddeti acilen sona erdirmemiz gerekiyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı David Cameron, Sudan'daki anlamsız ve acımasız savaşın hayatları mahvettiğini dile getirdi.

Cameron, "Çatışmaların başlamasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen sivillere yönelik korkunç zulümler, insani yardım erişimine yönelik kabul edilemez kısıtlamalar ve sivil yaşamın tamamen hiçe sayıldığını görmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sudan'da insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların yanı sıra savaşan tarafları destekleyen işletmelerden de hesap sorulması gerektiğini vurgulayan Cameron, "Dünya Sudan'ı unutmamalıdır. Şiddeti acilen sona erdirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.???????

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır devam ediyor.

Ülkede 15 Nisan 2023'te başlayan ve 18 eyaletten 12'sinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerini kontrol ederken HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,6 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.