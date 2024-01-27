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İngiltere, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı - Son Dakika
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İngiltere, UNRWA'ya yönelik finansal desteği askıya aldı

İngiltere, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici olarak durdurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, iddiaların incelendiğini ve endişe verici olduğunu belirtti. Ancak Gazze'de insani yardımların devam edeceği vurgulandı.

İngiltere, UNRWA\'ya yönelik finansal desteği askıya aldı
27.01.2024 - 16:59,
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İngiltere, İsrailli yetkililerin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) bazı çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiası üzerine UNRWA'ya yönelik finansal desteğini askıya aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddialarının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "UNRWA'ya yönelik finansman desteği, endişe verici iddiaları incelediğimiz süre boyunca geçici olarak durduruyoruz." ifadesi kullanılırken iddiaların "şok edici" olduğu kaydedildi.

İngiliz Dışişleri, Gazze'de insani yardımlara ihtiyaç duyanlara desteğin süreceğini de belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA, İsrail'in iddialarının ardından harekete geçerek, bazı personelini işten çıkarmış ve iddialara yönelik soruşturma başlatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu iddialar araştırılırken UNRWA'ya sağladığı fonları geçici süre durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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