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İnşaat Malzemelerini Çalan Şüphelileri Takip Eden İnşaat Sahibi, Polise Teslim Etti - Son Dakika
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İnşaat Malzemelerini Çalan Şüphelileri Takip Eden İnşaat Sahibi, Polise Teslim Etti

İstanbul Güngören'de bir inşaat sahibi, inşaattan çalındığını iddia ettiği kalıp malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan 4 şüpheliyi takip etti. Şüphelileri aracıyla sıkıştıran inşaat sahibi, polise ihbarda bulundu ve şüphelileri teslim etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnşaat Malzemelerini Çalan Şüphelileri Takip Eden İnşaat Sahibi, Polise Teslim Etti
02.01.2024 - 15:48,
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Özgür EREN- Derya Evren KORKMAZ/İSTANBUL, GÜNGÖREN'de inşaat sahibi, inşaattan çaldığını iddia ettiği kalıp malzemelerini at arabasına yükleyip kaçan 4 şüpheliyi takip etti. İnşaat sahibi aracıyla takip ettiği hırsızlık şüphelilerini polise teslim etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Haznedar Mahallesinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre at arabasıyla dolaşan Dilek B. Filiz Y. Derya G. Burcu B., sokak arasındaki bir inşaatta bulunan malzemeleri gözüne kestirdi. 14 adet kalıp malzemesini çuvallara koyup at arabasına yükleyen hırsızlık şüphelileri olay yerinden kaçtığı sırada inşaat sahibi Faruk Hacıislamoğlu durumu fark etti. Aracına binen inşaat sahibi, at arabasıyla kaçan şüphelileri takip etmeye başladı. 4 şüphelinin bulunduğu at arabasını aracıyla park halindeki otomobil arasına sıkıştıran inşaat sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bu sırada bağırmaya başlayan şüpheliler olay yerinden kaçmak istedi. 4 kişi bu sırada inşaat sahibinin aracına ellerindeki sopalarla zarar vermeye çalıştı.Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Caddede esnaflık yapan Yunus Hanife, "Sabah geldiğimde bir at arabası bağlıydı ve içerisinde torbalar vardı. Polisler gelmişti, dükkana girdikten sonra, kepenkleri indirdiğimde sesler gelmeye başladı. Ses duydum içeri girdikten sonra ama ilgilenmedim." diye konuştu.Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede inşaatta kullanılan kalıp malzemelerinin at arabasında bulunduğunu tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alınırken, at arabası ise yediemin otoparkına götürüldü.

Kaynak: DHA
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Derya Evren, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaat Malzemelerini Çalan Şüphelileri Takip Eden İnşaat Sahibi, Polise Teslim Etti - Son Dakika
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