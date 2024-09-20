İnsansız Deniz Araçları Yarışması Türkiye'de İlk Kez Düzenleniyor - Son Dakika
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İnsansız Deniz Araçları Yarışması Türkiye'de İlk Kez Düzenleniyor

TEKNOFEST kapsamında Mersin'de düzenlenen yarışmada 27 takım, otonom görevleri yerine getirecek.

20.09.2024 00:41
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- İlk defa düzenlenen insansız deniz araçları yarışması başladı

Yarışların ilk gününde teknik kontrolleri geçen takımların 3 gün süre içerisinde denizde verilen görevleri manuel ve otonom şeklinde yerine getireceği belirtildi

MERSİN - TEKNOFEST kapsamında Türkiye'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek olan İnsansız Deniz Araçları Final Yarışması Mersin Erdemli'de başladı. Yarışların ilk gününde teknik kontrolleri geçen takımların 3 gün süre içerisinde denizde verilen görevleri manuel ve otonom şeklinde yerine getireceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde düzenlenen TEKNOFEST yarışları sürüyor. Bu çerçevede 19-22 Eylül arasında Erdemli Balıkçı Barınağı'nda Türkiye'de ilk defa yapılan insansız deniz araçları yarışmasına start verildi. 124 takımla başlayan yarışta finale 27 takım kaldı. Bugün yarışların ilk günü çerçevesinde insansız deniz araçları teknik kontrolden geçirildi. Teknik kontrolleri başarıyla geçen deniz araçlarının yarından itibaren denizde verilen görevleri yerine getireceği öğrenildi.

TEKNOFEST Yarışmalar Koordinatörlüğünde görev alan Muhammet Fatih Şahin, ilk defa yapılan insansız deniz araçları yarışması ile ilgili bilgiler verdi. Şahin," TEKNOFEST yarışmaları kapsamında Türkiye'de ilk kez düzenlenen insansız deniz aracı yarışmasındayız. Milli Savunma Bakanlığı ile ASELSAN işbirliğinde düzenliyoruz. Yarışma kapsamında insansız deniz araçları konusunda yarışmacılar araçlar üretip araçlarının performanslarını denizde sergilemelerini yarışma çerçevesinde sergilemelerini bekliyor olacağız. Yarışma ve başvuru süreci Aralık ayında başladı. Ülke genelinden ve Özbekistan'dan 124 takımla başladık. Şu anda burada finalist 27 takımımız 262 de finalist yarışmacımız var. İki farklı ülkeden Türkiye ve Özbekistan'dan yarışmacılarımız 4 gün boyuncu bu alanda deniz araçları ile birlikte performanslarını sergileyecekler. Bugün yarışın ilk günündeyiz, ilk gün takımların teknik kontrolleri gerçekleştirilecek, şartnameye uygunluklarına bakılacak ve araçların kabiliyetleri test edilecek. Bu testleri tamamlayan takımlar da ikinci günden itibaren ilk olarak manuel, cumartesi pazar günü de otonom olarak pist üzerinde performanslarını sergileyecekler"dedi.

Takımlar iki görev yerine getirecek

Takımların parkur üzerinde iki ana görevi bulunduğuna dikkat çeken Şahin," Bunlardan ilki engellerden sakınma görevi var. İDA ları ile birlikte deniz üzerinde bulunan engellerin arasından geçmeye çalışacaklar. Bu görevi tamamladıktan sonra ikinci görevi ise limana yanaşma görevi. Liman üzerinde de 1,2, 3 numaralı limanlarımız bulunmakta. Bizlerin belirlediği limana araçlarını yanaştırmalarını bekleyeceğiz. Ayrıca otonom da takımların bir numaraları olacak İHA'ları ile kalkış yaparak bu numaraları tespit edip İDA'larına aktarmalarını ve tamamen otonom olarak o limana yanaşmalarını bekliyor olacağız"ifadelerini kullandı.

Konya'da yarışmaya katılan gençlerden Yusuf Durmaz ise," Şuan aracımız üzerinde konfigürasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapay zeka algoritmaları ile yöneleceği açıların ve gideceği noktaların işlenmesini yapıyoruz. Devamında da araçlarımızı suya bırakarak yarışmamızı gerçekleştireceğiz. Hedefimizde derece almak var, birincilik istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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