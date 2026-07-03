Instagram'da Çocuk İstismarı Reklamları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Instagram'da Çocuk İstismarı Reklamları Ortaya Çıktı

03.07.2026 11:34
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BBC, Instagram'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeren reklamların yayınlandığını açıkladı.

BBC, Instagram'ın Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar içeren paralı reklamları yayınladığını ortaya çıkarttı.

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, Hindistan'da yayımlanan videolarda çocuk istismarına ilişkin ifadeler kullanılıyor ve kullanıcılar bu içerikleri 99 rupi (1,04 dolar) gibi düşük bir ücrete satın alabilecekleri Telegram kanallarına yönlendiriyor.

Platformun, kullanıcı bu tür materyaller için arama yapmamış olsa bile cinsel içerikli veya cinsel çağrışım yapan içerikleri öne çıkardığını fark etmelerinin ardından BBC, Instagram'da sahte bir hesap oluşturdu.

Bir hafta içinde Instagram hiç cinsel içerik paylaşmayan bu sahte hesaplara, cinsel içerikli video ve içerikler göstermeye başladı.

Daha sonra ise Telegram kanalı linkleri olan çocuklara yönelik cinsel istismar reklamları göstermeye başlandı.

Instagram üzerindeki reklamların yalnızca platform tarafından onaylandıktan sonra yayınlanabildiğine işaret edilen haberde, BBC'nin söz konusu reklamlardan birini platforma bildirdiği ancak Instagram'ın "bu bizim topluluk kurallarımızı ihlal etmiyor" ifadesini kullandığı aktarıldı.

BBC daha sonra ilgili reklamları Meta'ya bildirdi. Meta da reklamlardan bazılarını engellediğini ve bunları yayan hesapları askıya aldığını belirtti.

Telegram ise 2026'da 274 bin grup ve kanalı çocuk istismarı içeriği yaydığı gerekçesiyle kapattığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Instagram'da Çocuk İstismarı Reklamları Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Instagram'da Çocuk İstismarı Reklamları Ortaya Çıktı - Son Dakika
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