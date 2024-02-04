İstanbul\'da sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Boğazı'nda ticari gemiye çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

Üsküdar'da Harem açıklarında Karadeniz'e gitmek üzere İstanbul Boğazı'na giriş yapacak olan ticari gemiye çıkmak üzere olan kılavuz kaptan denize düştü. Kurtarılan kılavuz kaptan hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.