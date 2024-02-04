İstanbul\'da sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden çok sayıda kişiyi internetten verdiği sahte ilanlarla dolandırdığı iddia edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, İstanbul'da yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden ikinci el eşya satan sitelerde yüklediği sahte ilanlarla elektronik eşya satışı yaptığı izlenimi verip çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli Selçuk T'nin (36) İstanbul'a geldiğini belirleyen ekipler, Esenyurt'ta bir adreste zanlıyı yakaladı.
Hakkında 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 51 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli Selçuk T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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