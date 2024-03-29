İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul\'da yakalandı

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Seçime üç gün kala İngilizler bir tarafı "Avantajlı" ilan etti

İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.

"ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEKLER"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.