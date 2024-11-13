Interpol'ün Kırmızı Bültenine Yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün Kırmızı Bültenine Yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan Mike Gerner Larsen, İstanbul'da yakalandı, silah ve sahte belgeler bulundu.

13.11.2024 13:48
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Interpol tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Mike Gerner Larsen'in yakalandığı operasyonun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danimarka tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen'in kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç önünde çekilmiş fotoğrafını tespit eden ekipler, çalışmalarını ilçe ve mahalle üzerine yoğunlaştırdı.

Söz konusu aracı bir restoranın önünde park halinde gören ekipler, iş yerinin içerisinde ise fotoğraftaki gibi gümüş kol saati takan ve dövmeleri olan şüpheliyi tespit etti.

İstanbul narkotik polislerince, restoran çıkışından oturduğu siteye kadar takip edilen Larsen operasyonla yakalandı.

Evdeki aramada, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 50 mermi ile İspanya ve Ukrayna'ya ait sahte kimlik ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde ise ele geçirilen ruhsatsız tabancayı Bakırköy'de tanımadığı birinden 2 bin dolar karşılığında aldığını, sahte belgeleri ise Almanya'ya yaptırdığını iddia ettiği öğrenildi.

İl Göç İdaresi'ne teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, "Kuyu-38" operasyonunda Danimarka tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle "uyuşturucu ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Mike Gerner Larsen'in yakalandığı belirtilmişti. Açıklamada, şüphelinin diğer suç ortaklarıyla Danimarka'ya kokain kaçırdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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