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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Almanya tarafından çıkartılan Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.

16.01.2024 - 08:10,  Güncelleme: 08:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCU MADDE KARTELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı!

Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen "KARTEL-4" operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI'nin;

  • Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,
  • Uyuşturucu madde tedarik ettiği,
  • Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve
  • Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!"

Interpol\'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul\'da yakalandı
YORUMLAR (11)
  • kenan sar: bir de öğünmeleri yokmu. bu adam ülkeye nasıl girdi hiç soran varmı. ülke meksika kolombia oldu. uyuşturucu karteli ülkesi oldu Yanıtla 114 13
  • Serkan Basar: haydaaaaaa bütün kırmızı bültenle arananlar istanbulda çıkıyor iyide baba bunlar ülkeye nasıl girmiş elini kolunu sallayarak bence bu konu araştırılmalı rüşvet çarkı var işin içinde gibime geliyor Yanıtla 84 12
  • süleyman hakan gökşen: bay Kemal, "İstanbul uyuşturucu baronlarının evi oldu" dediğinde akp hep bir ağızdan yalanlamıştı, Soylu başkan yalanlamıştı, ne oldu ? kim haklıymış ? ama bu millet sorgulamayı, okumayı ve araştırmayı bilmez de sevmez de... Yanıtla 69 13
  • Serkan Basar: kırmızı bültenle aranan biri ülkemize nasıl girmiştir ve elini kolunu sallayarak ülkemizde nasıl gezmiştir ulan biz bir elma çalsak bir saatte saklandığımız yerden alırlar bizi çok büyük rüşvet çarkı var çoooookkkkkk Yanıtla 59 6
  • Hasan Yılmaz: Rabbim polisimizin Askerimizin ayağına taş değdirmesin inşallah?? hakkınız ödenmez bir vatandaş olarak sizleri tebrik ediyorum Sayın Ali Yerlikaya ellerinizden öpüyorum saygılar sevgiler Yanıtla 23 42
  • Hasan Yılmaz: Rabbim polisimizin Askerimizin yardımcısı olsun inşaallah her zaman ?? Sayın Ali Yerlikaya Ellerinizden öpüyorum Saygılar sevgiler sunuyorum Bursa'dan selamlar Keşke Bir çay ikram edebilseydim Yanıtla 16 34
  • Ali Mutlu: Ülke Dingonun Ahırı Olmuş. Dünya da aranan İstanbul'da çıkıyor. Bizimkiler Övünüyor. Allah akıl fikir versin. Yanıtla 38 6
  • salihb: Dünya İstanbul'dan yönetiliyor . Peki insan sormaz mı bu suç liderleri ülkeye nasıl geldi ,nasıl ikamet aldı,nasıl mesken tuttu diye. Gözlerimiz Ekvator hapisanesinden kaçan FİTO yu arıyor bi onu yakalayamadılar daha.ama yakındır İstanbul'da yakalandı haberinin çıkması Yanıtla 35 6
  • Sezgin Avcı: Abi bu nasıl filmlere konu olur İstanbul'daki yakalanmalar herkes burada bunun bir sebebi rahatlığı olmalı Yanıtla 12 6
  • Arzu Kozar: başka yerde aramaya uğraşmasınlar vakit kaybı malum hepsi istanbulda yakalanıyo doluşmuşlar buraya Yanıtla 3 0
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İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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