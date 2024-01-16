Interpol\'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul\'da yakalandı

Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş

Fidan öğretmenden bir cesur paylaşım daha! "Manken mi olsam?" diye sordu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

UYUŞTURUCU MADDE KARTELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Almanya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Uyuşturucu Madde Kartelinin elebaşlarından SAMMY ALI İstanbul'da yapılan "KARTEL-4" operasyonuyla yakalandı!

Milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen "KARTEL-4" operasyonuyla İstanbul Üsküdar'da yakalanan ve hakkında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan SAMMY ALI'nin;

Almanya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı,

Uyuşturucu madde tedarik ettiği,

Uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve

Uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!"