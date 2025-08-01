İpek Yolu Müzik Topluluğu Issık Göl Festivali'nde - Son Dakika
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İpek Yolu Müzik Topluluğu Issık Göl Festivali'nde

01.08.2025 22:20
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Türk müzik grubu İpek Yolu, Kırgızistan'daki festivalde yoğun ilgi gördü ve kültürel bir köprü kurdu.

Türkiye'den İpek Yolu müzik topluluğu, Issık Göl'de düzenlenen festivalde yoğun ilgi gördü.

Kırgızistan'ın Issık Göl kıyı şehri Çolpon-Ata'da, "Sanatın Ruhu 1. Dünya Geleneksel Kültür ve Müzik Festivali"nin resmi açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Festivalin açılışını, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanı Mirbek Mambetaliyev yaptı.

Açılışa, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu katıldı.

Kasımaliyev, burada yaptığı konuşmada, festivale katılanları, emsalsiz Manas destanının yaratıldığı, yüzlerce halk destanının ve şiirinin hala duyulduğu, doğaçlama söz söyleme sanatının yaşadığı, melodilerinin dünyaca ünlü sahnelerde seslendirildiği Kırgızistan'ın Tanrı Dağı'nın kalbindeki Issık Göl kıyısında misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Festivalin ülkeler arasındaki kültürel köprüleri güçlendirmek için önemli bir platform olacağına inandığını dile getiren Kasımaliyev, "Göçebe imparatorluğunun büyüklüğü, her birimizin kanına, benzersiz yaşam tarzımıza, kültürümüze ve tarihimize işlemiştir. Dil ve inanç olarak farklı olabiliriz ancak müzik tercüme gerektirmeyen bir dildir. Bir şarkı, melodi veya motif ruha dokunuyorsa, neşe veriyorsa ve hafızalarda yer ediyorsa, bu onların gerçek anlamda milli oldukları, kalplerde yaşadıkları anlamına gelir." dedi.

Kasımaliyev, halkların kültür ve ekonomilerinin giderek iç içe geçtiği modern dünyada kültürel mirasın korunmasının önem kazandığına işaret ederek, festivalin zamanın ruhunu yansıttığını söyledi.

Mambetaliyev de festivalin dünya kültürleri arasında köprü olduğunu, halklar arasında birlik ve beraberliği pekiştireceğini dile getirdi.

İpek Yolu müzik topluluğuna büyük alkış

Ruh Ordo Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde bazı ülkelerden katılımcılar geleneksel müzik aletlerini tanıttı, hem bu aletleri çaldı hem türkü söyledi.

Türkiye'den İrfan Gürdal, Kutay Azkur ve Şamil Ersöz'ün yer aldığı İpek Yolu müzik topluluğu da bağlama, kabak kemane ve davulu tanıttı.

Gürdal, Türkçe "Canım canım" ve "Helliyden dağlar kamış", Kırgızca "Bülbülün güzelliği" türkülerini icra etti.

Gürdal'ın Kırgızca türkü söylemesi ve ardından Kırgızca konuşması yoğun alkış aldı.

Festivalin ilk günü, ünlü Kırgız sanatçı Roza Amanova'nın "Kırgızistanım" adlı türküyü kendine has yorumuyla seslendirmesinin ardından sona erdi.

Geleneksel kültürler ve müzikler tanıtılacak

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un himayesinde düzenlenen festival, 3 gün sürecek. Festivale, 37 ülkeden 100'den fazla bilim insanı, araştırmacı, müzik grupları, sanatçılar ve uluslararası kurumlardan yetkililer katılıyor.

Kırgızistan'ın kültür turizmini geliştirmek, dünya kültür mirasının zenginliğini tanıtmak ve küresel kültürel diyaloğu güçlendirmek hedefiyle düzenlenen festival, pazar günü ödül ve kapanış töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İpek Yolu Müzik Topluluğu Issık Göl Festivali'nde - Son Dakika

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