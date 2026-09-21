İpek Yolu'nun Ezgileri konseri Türkiye-Çin ilişkilerinin 55. yılı için Ankara'da yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde konserlerden opera ve dans gösterilerine, sergilerden söyleşi ve atölyelere uzanan etkinliklerle başkentin farklı noktalarında devam etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) yapılan açıklamaya göre, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında İpek Yolu'nun müzik aracılığıyla yeniden yorumlandığı konserden geleneksel sanatlara, çocuk etkinliklerinden 7. Armada Sanat Festivali'ne kadar farklı içerikler Ankaralılarla buluştu.

Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yılı kapsamında gerçekleştirilen "İpek Yolu'nun Ezgileri" konseri, İpek Yolu boyunca yüzyıllar içinde şekillenen kültürel etkileşimi müzik aracılığıyla sahneye taşıdı.

Çinli piyanist Jiao Li ile Türk kemancı Hasan Gökçe Yorgun, keman ve piyanonun ortak diliyle Çin, Türkiye ve İpek Yolu üzerindeki farklı coğrafyaların müzik geleneklerinden seçilen eserleri yorumladı.

Uzun yıllardır farklı coğrafyaların müzik kültürleri üzerine çalışan iki sanatçı, konserle İpek Yolu'nun geçmişten bugüne taşıdığı kültürel bağlara müzikal bir yorum getirdi.

Mehteranın köklü ezgileri başkentte

MSB Mehteran Birlik Komutanlığı, festival kapsamında gerçekleştirdiği konserle mehter müziğinin köklü geleneğini Ankaralılarla buluşturdu.

Programda mehter müziğinin yüzyıllara uzanan tarihsel birikimini yansıtan eserler seslendirildi.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 7. Armada Sanat Festivali, canlı performanslardan söyleşilere ve geleneksel sanat atölyelerine uzanan programıyla sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında Kök Tuğ Kazak Kültür Derneğinin canlı performansı ve "Genç Sanatçılar Canlı Performansı" gerçekleştirildi.

Söyleşi programında Dr. Öğr. Üyesi ve kreatör Bilge Karaöz, "Geleneksel Sanatlarda Minyatür Anlatımı" başlıklı etkinlikle katılımcılarla bir araya gelirken, Necati Yalçın "Dönüp Dolaşıp Sözü Getirdiğim Ankara" kitabının tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen söyleşide okurlarla buluştu.

Festivalin atölye programında ise Aynur Yükselbaba Hobi Sanatları Atölyesi, Nazlı Pınar Yerin Çini Atölyesi ve Münire Kaplan Seramik Atölyesi gerçekleştirildi.

Mozart'ın "Don Giovanni" operası piyanolu versiyonuyla sahnede

Wolfgang Amadeus Mozart'ın önemli operalarından "Don Giovanni" Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından piyanolu konser versiyonuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.

Opera Sahnesi'nde seyirciyle buluşan iki perdelik eser, Don Giovanni'nin hikayesini müzik ve sahne anlatımıyla izleyiciye taşıdı.

Emin Antik Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Anadolu ve Türk Mitolojisinin Serüveni" panelinde Anadolu ve Türk mitolojisinin farklı dönemlere uzanan anlatıları ele alındı.

Festival kapsamında geleneksel sanatlar da katılımcılarla buluştu. Ebru ve seramik atölyeleri ile katılımcılar geleneksel üretim tekniklerini yakından tanıma ve uygulama fırsatı buldu.

Havacılık mirası festival programında

Türk Hava Kurumu Müzesi'nde ziyarete sunulan Murassa Madalyası Sergisi, havacılığa emeği geçen isimlere ve Türk Tayyare Cemiyetine önemli bağışlarda bulunanlara verilen murassa madalyalarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Müzede düzenlenen THK Gökçen Model Planör Yapımı ve Türk Hava Kurumu Temalı Boyama Kağıdı Etkinliği ile çocuklar da havacılık temalı etkinliklere katıldı.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde gerçekleştirilen "Yan Yana: Melahat ve Eşref Üren" sergi turunda ziyaretçiler, müze rehberi eşliğinde sanatçıların eserlerini, yaşamlarını ve sanat anlayışlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Çocuklar için etkinlikler düzenlendi

CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahnelenen "Palyaçolar Sirki Müzikali" ve "Bremen Mızıkacıları" festivalin çocuklara yönelik sahne programında yer aldı.

Çocuklar ayrıca "Üç Boyutlu Hayvan Yapım Atölyesi: Balık Yapımı ve Heykel Yapım Atölyesi" ile kendi tasarımlarını oluştururken farklı malzemeleri değerlendirme ve el becerilerini geliştirme imkanı buldu.

Başkent Millet Bahçesi çocuk etkinlik alanındaki Karaoke Karavan ise çocuklara mikrofon başına geçerek seçtikleri şarkıları seslendirme ve müziğin parçası olma fırsatı sundu.

Etnotoy Sahne Sanatları Topluluğunca CSO Ada Ankara'da sahnelenen "Şiirin ve Ezginin Dansı", Türk dünyasından Anadolu'ya uzanan kültürel birikimi müzik ve dans aracılığıyla sahneye taşıdı.

Gösteride farklı coğrafyaların ezgileri, ritimleri ve dansları ortak kültürel hafıza etrafında bir araya geldi.

Ankara Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, sahne sanatlarından söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan programıyla başkentin farklı noktalarında 27 Eylül'e kadar sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.