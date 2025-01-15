İpsala'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İpsala'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı

İpsala\'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı

Edirne'nin İpsala ilçesinde etkili olan kar yağışı, kar küreme araçlarının kara saplanmasına neden oldu. Kaymakam Ömer Sevgili, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti. Bölgedeki ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

15.01.2025 14:11  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞ MAKİNESİ KARA SAPLANDI

Edirne'nin İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İpsala'da, Karayolları'nın kar küreme aracı ve greyder, yoğun yağış nedeniyle kara saplandı. Bazı iş makineleri ise kepçe ve traktörlere bağlanarak kurtarıldı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı. Sevgili, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, "Değerli İpsalalılar zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyünde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumda. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimize ulaşın" dedi.

Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzunköprü'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle 2'nci duyuruya kadar ilçe merkezinde motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirildi. Öte yandan Keşan-Uzunköprü kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan TIR'ların, kar küreme ile tuzlama çalışmalarıyla çıkarıldığı ve yolun trafiğe açık olduğu kaydedildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Edirne, İpsala, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 02:10:19. #1.12#
SON DAKİKA: İpsala'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.