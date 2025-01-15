İpsala\'da Kar Yağışı İş Makinelerini Kara Sapladı

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İŞ MAKİNESİ KARA SAPLANDI

Edirne'nin İpsala, Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İpsala'da, Karayolları'nın kar küreme aracı ve greyder, yoğun yağış nedeniyle kara saplandı. Bazı iş makineleri ise kepçe ve traktörlere bağlanarak kurtarıldı. İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de çalışmaları yerinde inceleyip, bilgi aldı. Sevgili, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması gerektiğini ifade ederek, "Değerli İpsalalılar zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyünde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumda. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma, sağlık ekiplerimize ulaşın" dedi.

Enez ve Uzunköprü ilçelerinde de İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Uzunköprü'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle 2'nci duyuruya kadar ilçe merkezinde motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirildi. Öte yandan Keşan-Uzunköprü kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan TIR'ların, kar küreme ile tuzlama çalışmalarıyla çıkarıldığı ve yolun trafiğe açık olduğu kaydedildi.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,