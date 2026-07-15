15 Temmuz'un 10. Yılında 'İrade Bizim, Zafer Bizim' Anması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı anma programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan anma, Zincirlikuyu'dan başlayıp, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde son bulan "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı yürüyüşün ardından başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganıyla kampanya yürüttüklerini söyledi.

Pirinççi, Ankara ve İstanbul'un mücadelenin en kıyasıya verildiği iller olması nedeniyle en kritik yerler olduğunu belirterek, "Özellikle bu sabahki etkinlik çok kıymetli. Çünkü iradenin ve mücadelenin en büyük sembolleştiği yerdi. Binlerce kişiyle beraber yapmış olduğumuz bu yürüyüşte dikkatimi çeken bir husus vardı. İçimizde 10 yaşında, 18 yaşında kişiler vardı. Daha 15 Temmuz yaşandığında doğmamış olan genç kardeşlerimiz vardı. 18 yaşında olup da o zaman 8 yaşında olan kardeşlerimiz vardı. Dolayısıyla hem anmayı hem kutlamayı on yıllar sonra da devam ettireceğimizin önemli bir göstergesi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde milletin iradesini net bir şekilde ilan ettiği 15 Temmuz'da hem anma hem de kutlamayı yıllarca devam ettireceklerini belirten Pirinççi, "Bizler, İletişim Başkanlığı olarak bundan sonra da 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması için sürekli çalışacağız. Bu vesileyle ben bu çalışmalarda emeği geçen, özellikle İstanbul özelinde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve 15 Temmuz Derneğimize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum." diye konuştu.

"Bir irade ortaya konuldu ve Allah zafer nasip etti"

İstanbul Valisi Davut Gül ise mekanların zamana şahitlik ettiğini belirtti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de ihanete şahitlik ettiğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Darbe görünümlü işgal teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti, dirayeti, milletimizin feraseti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, emniyet mensuplarının ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının içerisindeki namuslu kamu görevlilerinin gayreti, daha da önemlisi Allah'ın yardımıyla bertaraf edildi. Allah, içimizdeki korkuyu yok etti, çıkarttı. Herkes en sevdiğini geride bırakarak bu millete, bu devlete olan borcunu ödemek için sokağa çıktı. Nihayetinde bir irade ortaya konuldu ve Allah zafer nasip etti. Vatanın birliği, bütünlüğü muhafaza edilmiş oldu. Rabbim bu millete tekrardan böyle ihanetlerle karşılaştırmasın. Ama dosta düşmana şunu gösterdik; Tekrar teşebbüs olduğunda, niyet olduğunda bu millet en zor durumda, en sevdiklerini geride bırakarak bu bayrağa, bu millete, bu vatana, bu devlete sahip çıkacağını gösterdi."

Vali Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa davet ederken önce kendisi çıktı. Milletimiz şundan emin oldu, aslında lideriyle aynı kaderi yaşıyor, seçtikleriyle aynı kaderi yaşıyor ve Cumhurbaşkanımız güvendiği millete karşı ne kendisi mahcup oldu ne bizleri mahcup etti." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde verilen 253 şehitten 98'inin İstanbul'da olduğunu belirtti.

Bu şehitlerin önemli bir çoğunluğunun köprüde şehit olduğunu aktaran Özdemir, "Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın iradesiyle ve milletimizin seferber olmasıyla, hürriyetine aşık bir milletin yine iradesine ve hürriyetine sahip çıkışının 10. yılındayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, emeği geçen bakanlıklarımıza, İletişim Başkanlığımıza, Valiliğimize ve 15 Temmuz Derneğimize bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyorum." dedi.

"Hesaplarını 15 Temmuz'da bozduk"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bulundukları noktanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Turunç, "Eğer o gün bir şekilde insanlar hayatlarından endişe duysalardı, geride bırakacakları sevdikleriyle alakalı endişe duysalardı, hiçbir zaman bu tankın, topun, tüfeğin karşısına çıkmazlardı." ifadelerini kullandı.

İnançlarına göre peygamberlikten sonra şehadet makamının geldiğini dile getiren Turunç, şunları kaydetti:

"Mademki kıyamete kadar açıktır, bu makamdan ben de istifade edeyim. Gazilik makamından ben de istifade edeyim.' diye o gün bu köprüyü hainlere geçilmez kılan o değerli gönül insanlarını yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum. Onlarla aynı dönemi yaşadığım, onlarla aynı coğrafyayı, aynı kültürü, aynı inancı paylaştığım için de kendimi mutlu hissediyorum. Bu ülkede, bizim milletimizin dışında bu ülkeye yönelik hiç kimse hesap yapmasın. Hesaplarını 15 Temmuz'da bozduk ve binlerce yıldır o hesapları bozacak bir irade ve inanca sahibiz."

Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu. İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel şehitler için dua etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Gül ve Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, vatandaşlara yemek dağıttı.