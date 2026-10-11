Irak, 45 yıl sonra İİT Bakanlar Konseyi 52. dönem toplantısına Bağdat'ta ev sahibi olacak - Son Dakika
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Irak, 45 yıl sonra İİT Bakanlar Konseyi 52. dönem toplantısına Bağdat'ta ev sahibi olacak

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Irak, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. dönem toplantısına 17-18 Ekim'de Bağdat'ta ev sahipliği yapacak. 1981'deki toplantıdan 45 yıl sonra düzenlenecek toplantıda Irak bir yıl dönem başkanlığı üstlenecek, Filistin ve Gazze öncelikli gündemde olacak.

Irak'ın, 17-18 Ekim tarihlerinde İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. dönem toplantısına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Konsey Sözcüsü Büyükelçi Hasaneyn Kamil, yaptığı yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının 1981'deki toplantıdan 45 yıl sonra yeniden başkent Bağdat'ta düzenleneceğini belirtti.

Toplantının, gerilimlerin azaltılması, görüş ayrılıklarının giderilmesi ve İslam dünyası ülkeleri arasında diyalog ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için diplomatik bir platform oluşturacağını kaydeden Kamil, Irak'ın bir yıl boyunca Konsey'in dönem başkanlığı görevini üstleneceğini bildirdi.

Kamil, Irak'ın dönem başkanlığının, ülkeler arasındaki tutumların eşgüdümünün sağlanmasına ve ortak İslami çalışmaların desteklenmesine katkıda bulunacağını belirterek, toplantının gündeminde Filistin meselesi ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin öncelikli konular arasında yer alacağını aktardı.

Bağdat'taki toplantının diyalog ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile ortak işbirliğinin geliştirilmesini hedeflediğini kaydeden Kamil, bunların barışın tesis edilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından temel unsurlar olduğunu vurguladı.

Kamil, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 52. dönem toplantısının 17 ve 18 Ekim tarihlerinde yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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