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Irak Başbakanı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hızlı bir şekilde çekilmesini istiyor - Son Dakika
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Irak Başbakanı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hızlı bir şekilde çekilmesini istiyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak topraklarından hızlı bir şekilde ve müzakere yoluyla çekilmesini istediklerini belirtti. Sudani, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının istikrarı bozabileceğini ve ilişkilerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Irak Meclisi daha önce ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkarılmasını içeren bir karar almıştı.

Irak Başbakanı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hızlı bir şekilde çekilmesini istiyor
10.01.2024 - 17:45,
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, terör örgütü DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak topraklarından hızlı bir şekilde ve müzakere yoluyla çekilmesini istediklerini belirtti.

Sudani, Reuters haber ajansına verdiği röportajında, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığına değindi.

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Irak'tan hızlı ve düzenli bir şekilde çıkmasını istediklerini ifade eden Sudani, bu güçlerin Irak topraklarından çıkışının "müzakere" yoluyla gerçekleştirilmesini istediklerini aktardı.

Irak Başbakanı Sudani, koalisyon güçlerinin Irak'taki varlığının Gazze'deki savaşın bölgesel yansımaları açısından "istikrarı bozabileceğini" kaydetti.

Koalisyon güçleriyle ilişkilerin yeniden düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu dile getiren Sudani, bunun Irak ve bölgenin istikrarını bozmak isteyen iç ve dış hiçbir taraf için bir gerekçe oluşturmaması gerektiğine işaret etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 5 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi yöneticilerinden Ebu Takva es-Saidi'nin tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Sudani'den "koalisyonun varlığının gerekçesi yok" açıklaması

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz. Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumumuzu yineliyoruz." demişti.

Irak'ta hükümet tarafından cep telefonlarına gönderilen mesajla vatandaşlara "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığının devam edip etmemesi" sorusu sorulmuştu.

Iraklıların cep telefonlarına "Aziz vatandaşımız, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun devamını destekliyor musunuz?" ifadesinin yer aldığı bir mesaj gönderilmişti.

İran yanlısı Iraklı Şii siyasi ve milis liderler de koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yapmıştı. Bir grup Şii milletvekilinin, koalisyon güçlerinin ülkeden çıkarılması için imza toplayacağı da iddia edildi.

Irak Meclisi, 5 Ocak 2020'de ülkedeki tüm yabancı güçlerin çıkarılmasını içeren kararı oylamıştı.

Kaynak: AA
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