Irak Başbakanı, gerilimin önlenmesi için İsrail saldırılarının durması gerektiğini belirtti - Son Dakika
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Irak Başbakanı, gerilimin önlenmesi için İsrail saldırılarının durması gerektiğini belirtti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgede gerilimin önlenmesinin 'Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı' olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde taraflar, Irak'ın uluslararası barış ve istikrarı güçlendirmedeki rolünü değerlendirdi.

05.08.2024 00:38
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgede gerilimin önlenmesinin " Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı" olduğunu belirtti.

Başbakanlık basın ofisi, Sudani'nin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Açıklamaya göre taraflar, "Irak'ın uluslararası barış ve istikrarı güçlendirmedeki ve gerilimin tırmanmasını önlemedeki rolünü" değerlendirdi.

Blinken, Washington yönetiminin Irak'tan, "bölgedeki durumun kontrol edilmesi ve taraflar arasındaki geriliminin önlenmesi, bölgesel istikrarı ve barışı destekleme çabalarının sürdürülmesi" konularında rol almasını istediğini aktardı.

Sudani ise İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini işaret ederek, "Bölgedeki gerilimin önlenmesi, Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı." ifadelerini kullandı.

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin caydırılıp dizginlenmesi ve siyonist işgalci gücün bölge ülkelerine saldırılarının engellenmesini" isteyen Sudani, "uluslararası hukukun ve devlet egemenliğinin ihlal edilmemesi, çatışmanın yayılmaması ve krizlerin genişletilmemesi" uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken Tel Aviv yönetimi, bu suikasta ilişkin suskunluğunu sürdürüyor.

Tel Aviv yönetimi, Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından Lübnan Hizbullah'ı ve İran'dan "güçlü bir karşılık beklediğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, gerilimin önlenmesi için İsrail saldırılarının durması gerektiğini belirtti - Son Dakika

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