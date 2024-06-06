Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı - Son Dakika
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını ele aldı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Bağdat'ta bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı. Görüşmede, Filistin'deki genel durum ve işgalci güçlerin işlediği katliamların Filistin halkı üzerindeki etkileri de ele alındı. Irak Başbakanı Sudani, Filistin'e desteğini vurgulayarak, Irak'ın Filistin halkına her türlü desteği iletmeye hazır olduğunu belirtti.

06.06.2024 19:17
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Irak haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Başbakanı Sudani, Filistin Başbakanı Mustafa ile Bağdat'ta bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde, Filistin'deki genel durum ve "işgalci güçlerin işlediği kanlı katliamlar ve soykırımın ortasında direnen Filistin halkının yaşamı üzerindeki etkileri" ele alındı.

Filistin hükümetinin çalışmaları ve karşılaştığı zorluklar ile acil ihtiyaçların da gündeme geldiği toplantıda, Sudani'nin Filistin'e desteğini vurgulayarak, Irak'ın, Filistin halkına her türlü desteği iletmeye hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı - Son Dakika

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