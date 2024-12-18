Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'da Suriye’yi Görüştü - Son Dakika
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Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'da Suriye’yi Görüştü

Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan ziyaretinde Suriye ve bölgesel güvenliği ele aldı.

18.12.2024 20:17
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Suriye ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Irak haber ajansı INA'da yer alan habere göre, Irak Başbakanı Sudani ve Veliaht Prens Selman El- Ula kentinde bir araya geldi.

İkili, bölgedeki son gelişmeler, Suriye'deki olayların etkileriyle ilgili ortak koordinasyonun önemi, bölgesel güvenlik ve istikrar konularını görüştü.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulmasına yönelik çabalar ve Lübnan'daki ateşkes anlaşmasına uyulması konuları da yer aldı.

Sudani, "Irak'ın Suriye topraklarının birliğine olan bağlılığını, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeme konusunda kararlılığını, Suriye halkının özgür iradesine saygı gösterdiğini ve tüm Suriye halkının ülkenin yönetimine katılımını güvence altına almak için çaba gösterdiğini" ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Başbakanı, Suudi Arabistan'da Suriye’yi Görüştü - Son Dakika

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