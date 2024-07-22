Irak Başbakanı: Uyuşturucuyla Mücadelede Uluslararası İşbirliği Önemli

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, toplumun güvenliği ve ekonomisini olumsuz etkileyen uyuşturucuyla mücadele alanında uluslararası işbirliğinin önemini dile getirerek, uyuşturucunun güvensiz bölge yaratmak, kalkınmayı durdurmak, ülkeleri zayıflatmak ve terörist toplamak için kullanıldığını söyledi.

Türkiye'nin de katılımıyla Bağdat'ta düzenlenen 2. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansında konuşan Sudani, "Toplumlarda ve ekonomide bu ölümcül zehirlerle (uyuşturucu) mücadelede ve bölge istikrarının sağlanmasında uluslararası koordinasyon ve ortak iş birliği düzeyinin yükseltilmesi gerekiyor." dedi.

Uyuşturucu ticaretinin bölge istikrarsızlığının en önemli nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Sudani, şunları kaydetti:

"Uyuşturucunun tehlikesi gençlere verdikleri zararla sınırlı değil, bir bütün olarak geleceği de tehlikeye sokuyor. Terörizm ve uyuşturucu çeteleri arasındaki işbirliği, hukukun kontrolü dışında izole alanlar yaratmayı, güvenliği istikrarsızlaştırmayı ve toplumların sağlam temellerini sarsmayı amaçlıyor. Uyuşturucu, terörist yaratmak, güvensiz bölge oluşturmak, gelişimi durdurmak ve ülkeleri zayıflatmak için olarak kullanıldı. Uyuşturucunun sonuçları, tıpkı Gazze'ye ve Filistin'de halkımıza yönelik devam eden saldırının hedeflediği gibi, savaşlardan, halkları yerinden edilmesi girişimlerden farklı değildir. Uyuşturucu ve terörizmin amacı çatışmayı yayarak, şiddet alanlarını genişletmek, radikalizm ve daha fazla mülteci yaratmak."

Irak Başbakanı Sudani, uyuşturucu çetelerinin takip edilmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik koordinasyon ve iş birliğinin, bölgesel ve uluslararası güvenliğe hizmet edeceğini sözlerine ekleyerek, Irak'ın, kardeşleri ve dostlarıyla her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.