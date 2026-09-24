Irak ile ABD, Bağdat Havalimanı'ndaki destek sahasının devri için anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Irak ile ABD, Bağdat Havalimanı'ndaki destek sahasının devri için anlaşma imzaladı

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Irak Dışişleri Bakanlığı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Bağdat Havalimanı'ndaki destek sahasının Irak hükümetine devri için anlaşma imzaladı. Anlaşma, yabancı askeri varlığın sona erdirilmesi sürecinde 30 Eylül 2026 takvimi doğrultusunda atılan adım olarak açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği arasında, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki diplomatik destek sahasının Irak hükümetine devrine ilişkin anlaşma imzalandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bakanlıkta düzenlenen imza töreninde anlaşmaya, Irak Dışişleri Bakanlığının İkili İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Muhammed Hüseyin Bahrülulum ile ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Büyükelçi Stephen Fagin imza attı.

Anlaşmanın, uluslararası koalisyonun Irak'taki misyonunun ve yabancı askeri varlığının sona erdirilmesine ilişkin süreç kapsamında, 30 Eylül 2026 olarak belirlenen takvim doğrultusunda atılan adımlardan biri olduğu belirtildi.

Bahrülulum, söz konusu adımın Irak-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir işbirliği ve ortaklık aşamasına taşınması açısından önem taşıdığını ifade etti.

ABD Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Fagin de ülkesinin, Irak hükümetinin Bağdat ile Washington arasındaki ilişkileri geliştirme çabalarını desteklediğini belirtti.

Fagin, iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakatlara dayanarak, Irak ve ABD'nin egemenliğine saygı gösterilmesi ve önümüzdeki dönemde ortak işbirliği için yeni imkanlar oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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