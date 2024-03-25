Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlı'ğının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:
"Kahraman pilotlarımızın yetenekleri yerli ve milli gücümüz ATAK ile birleşince teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamıyor."
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Kırklareli'nde cinayet zanlısı baba ve oğlunun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, sanıkların maktulu öldürüp cesedi parçalara ayırdığı iddiasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklardan M.E. suçlamaları kabul ederken, B.E. ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Mersin'de yapılan bir operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran ve araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle mağdur eden 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, para atma makinesi, 62 banka kartı ve 120 bin lira ele geçirildi. Aranan 6 kişi ise hala bulunamadı.
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?