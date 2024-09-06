Irak\'ın kuzeyine düzenlenen operasyonda 27 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT son dönemde terör örgütüne birbiri ardına büyük darbeler indirirken bir operasyon da Irak'ın kuzeyine gerçekleştirildi.
4 gündür Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!
Öte yandan Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/ YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.
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