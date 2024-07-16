Irak İslami Partisi, PKK'nın terör eylemlerini endişeyle takip ediyor - Son Dakika
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Irak İslami Partisi, PKK'nın terör eylemlerini endişeyle takip ediyor

Irak İslami Partisi, terör örgütü PKK'nın ülkede artan terör eylemlerinin endişeyle takip edildiği belirtilerek, Bağdat yönetimini bu konuda Türkiye ile ortak çalışma yürütmeye çağırdı. Irak İslami Partisi, PKK'nın Irak'taki varlığının sürdürülmesi ve Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinin devam etmesi halinde Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini akamete uğratacağını vurguladı.

16.07.2024 22:45
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Irak İslami Partisi, terör örgütü PKK'nın ülkede artan terör eylemlerinin endişeyle takip edildiği belirtilerek, Bağdat yönetimini bu konuda Türkiye ile ortak çalışma yürütmeye çağırdı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Irak İslami Partisi, Irak'ta yasaklı terör örgütü PKK'nın terör eylemlerindeki artışı yakından takip ediyor. Bu eylemler, siyasi ve güvenlik olarak büyük tehlike arz ediyor ve bunun çözülmesi gerekiyor." denildi.

Türkiye'nin terör örgütünün Irak'taki varlığına yönelik operasyonlarının, "tehlikeli bir güvenlik açığı" oluşturan bu terör örgütünün yayılmasına karşı doğal bir tepki olduğu vurgulanan açıklamada, çatışma ve istikrarsızlıklarla dolu bölgesel gelişmelerin kırılgan olan Irak'a da yansıdığı kaydedildi.

"Terör örgütü PKK'nın Irak'ta varlığının sürdürülmesi ve komşu ülke Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine devam etmesi halinde Türkiye ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini akamete uğratır." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye yönelik terör eylemlerinin devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Irak'ın bu durumu 'topraklarının başka ülkelere saldırı sahası olarak kullanılmasını kabul etmemesi' sürecinden, meseleyi (PKK'nın Irak'taki varlığı) Türkiye ile ortak plan ve çalışmayla hiç tereddütsüz olarak çözüme kavuşturma evresine taşıması gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak İslami Partisi, PKK'nın terör eylemlerini endişeyle takip ediyor - Son Dakika

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