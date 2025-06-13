Irak, İsrail'in Saldırısını BM'ye Şikayet Etti

(ANKARA) – Irak, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Irak hava sahasını kullanmasını kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne resmi şikayette bulundu.

Bağdat yönetimi bugün BM'ye sunduğu, İsrail'in Irak hava sahasını kullanarak gerçekleştridiği saldırıyı "egemenliğe, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na açık bir aykırılık" olarak nitelendirdi.

Irak hükümeti, Güvenlik Konseyi'ne "hukuki ve ahlaki sorumluluklarını" yerine getirme, İsrail'i hesap vermeye zorlama ve Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu. Devam eden ihlallerin, bölgesel istikrarsızlığı daha da körükleyebileceği uyarısı yapıldı.