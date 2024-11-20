Irak Kızılayı'ndan Sudan'a Tıbbi Yardım

Güncel

BAĞDAT, 20 Kasım (Xinhua) -- Irak Kızılayı, Sudan'a 60 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiğini duyurdu.

Salı günü yapılan açıklamada, Irak Kızılayı'ndan bir heyetin yardım sevkiyatına eşlik ettiği ve Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim ile Sudan'daki ciddi insani krizi hafifletmek için ortak işbirliği ve ek yardım olanaklarını görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sudan Sağlık Bakanı ise Irak Kızılayı'nın çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sudan'ın acil ihtiyaçlarının karşılanmasında tıbbi malzemelerin önemini vurguladı.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerine göre, çatışmalar nedeniyle şu ana kadar 27.120 kişi hayatını kaybederken ve 14 milyondan fazla insan da yerlerinden oldu.