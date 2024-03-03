Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Milletvekili Seçimleri 10 Haziran 2024'e Ertelendi - Son Dakika
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Milletvekili Seçimleri 10 Haziran 2024'e Ertelendi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri bir kez daha ertelenerek 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, seçimlerin tarihinin belirlendiği bildirildi. Seçimler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası bir yıl ertelenmişti. Irak Federal Mahkemesi'nin kararıyla meclisteki koltuk sayısı da 100'e düşürülmüştü.

03.03.2024 16:39
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin bir kez daha ertelenerek 10 Haziran 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada, IKBY milletvekili seçimleri için 10 Haziran 2024 tarihinin belirlendiği bildirildi.

IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı. Bu tarihte de yapılamayan seçimler daha önce 25 Şubat 2024'e ertelenmişti.

IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleştirilmişti.

IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.

Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.

Irak Federal Mahkemesi, 21 Şubat'ta aldığı kararda, IKBY'nin dört seçim bölgesine bölünmesi ve 111 sandalyeli IKBY Meclisinde Türkmenlere 5 ve Hristiyanlara 6 olmak üzere 11 kişilik kotanın "anayasaya aykırı" olduğuna hükmederek meclisteki koltuk sayısının 100'e düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Milletvekili Seçimleri 10 Haziran 2024'e Ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde Milletvekili Seçimleri 10 Haziran 2024'e Ertelendi - Son Dakika
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