Irak Petrolde Alternatif İhracat Planı Hazırlıyor

16.03.2026 13:52
Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Irak, Türkiye üzerinden petrol ihracatını yeniden başlatmayı planlıyor.

Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle alternatif ihracat planları hazırladıklarını ve Kerkük– Türkiye petrol boru hattının bir hafta içinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları üzerinden geçmeksizin yeniden devreye alınabileceğini söyledi.

Yaptığı videolu açıklamada Irak'ın ham petrol üretiminin OPEC kotasına göre günlük yaklaşık 4,4 milyon varil olduğunu belirten Abdulgani, ancak bölgede savaşın başlamasından birkaç gün sonra Körfez'deki askeri gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Irak'ın petrol ihracatının durduğunu ifade etti.

Irak'ın daha önce günlük yaklaşık 3,4 milyon varil petrolü başta Basra Petrol Limanı olmak üzere güney limanları üzerinden ihraç ettiğin ancak Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Petrol Bakanlığı'nın petrol sahalarındaki üretimi azaltmak zorunda kaldığını ifada eden Abdulgani, şunları kaydetti:

"Petrol üretimi şu anda rafineriler ve elektrik santrallerinin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 1,5–1,6 milyon varile düşürüldü. Rafineriler şu anda tasarım kapasitelerinin en üst seviyesinde çalışarak benzin, dizel ve beyaz petrol ürünleri ile LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) üretimini sürdürüyor. Ayrıca acil durumlar için belirli miktarda stok tutuluyor."

Irak'ın yeniden ihracatı başlatmak için Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol sevkiyatını değerlendirdiğini, Suriye'deki Banyas Limanı ve Akabe hattı üzerinden ihracat için de ihaleler açıldığını aktaran Abdulgani, Kerkük petrolünü Türkiye'ye taşıyan Irak-Türkiye boru hattının günlük 200–250 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve şu anda son test ve bakım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 100 kilometrelik bölümde kalan hidrostatik testin bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Abdulgani, "Petrolün Kerkük sahalarından doğrudan hatta (Irak-Türkiye boru hattına) verilerek IKBY'den geçmeden Türkiye'ye gönderilebileceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:35
Bombayı gece yarısı patlattılar Oscar Ödülleri’ne Arda Güler damgası
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
13:47
Trump’ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın cep telefonu numarası sızdırıldı, Beyaz Saray alarma geçti
13:18
Korkulan oldu 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
