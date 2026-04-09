Irak, Savaşın Kurbanı Oldu
Irak, Savaşın Kurbanı Oldu

09.04.2026 23:50
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, ülkesinin ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta mağdur olduğunu belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ülkesinin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın kurbanı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Irak'a resmi ziyarette bulunan Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Tüm bölgenin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın etkilerine maruz kaldığını ifade eden Hüseyin, "Irak, bölgedeki savaşın mağduru haline geldi ve kurbanı oldu." dedi.

Iraklı bakan, ülkesinin İran'a yönelik saldırıları da, Körfez ülkeleri ile Ürdün'ü hedef alan eylemleri de kınadığını ifade etti.

Lübnan'a yönelik devam eden İsrail saldırılarını da sert bir şekilde eleştiren Hüseyin, Lübnan'daki katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ise bölgede yaşanan krizlerin çözümünde askeri yöntemler yerine siyasi ve diplomatik yolların tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Irak, Son Dakika

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı Rektörden açıklama var İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler Aile hekimliği yönetmeliğinde önemli değişiklikler
Muş’ta ambulans devrildi: 5 yaralı Muş'ta ambulans devrildi: 5 yaralı
“Kapatıldı“ denmişti İran’dan Hürmüz için yeni adım "Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım
Kars’ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı

00:09
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki serbest bırakıldı
23:37
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım
23:16
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest
22:40
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
Melania Trump sessizliğini bozdu: Epstein ile asla arkadaş olmadım
22:34
Gol oldu yağdılar Rizespor, Samsunspor’u sahadan sildi
Gol oldu yağdılar! Rizespor, Samsunspor'u sahadan sildi
22:19
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
Putin, Ukrayna ile savaşta 1 günlük ateşkes ilan etti
