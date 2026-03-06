Irak'ta İHA Düşmesi

Irak'ta Uluslararası Basra Havalimanı yakınına bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Uluslararası Basra Havalimanı'ndan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, açık bir alana, havalimanının tesis ve altyapısından uzak bir noktaya İHA'nın düştüğü belirtilerek bunun herhangi bir zarara yol açmadığı kaydedildi.

Havalimanı tesisleri, pistler veya çevredeki binalarda herhangi bir hasar meydana gelmediği, hiçbir yaralanmanın da kaydedilmediği ifade edildi.