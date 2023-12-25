 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı Trabzon'a getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı Trabzon'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Trabzon'a getirildi. Şehidin naaşı, Trabzon Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde toprağa verilecek.

Irak\'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı\'nın naaşı Trabzon\'a getirildi
25.12.2023 - 21:42,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Trabzon'a getirildi.

Hakkari'den askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracına konuldu.

Cenaze aracının havalimanından çıkışı sırasında şehidin yakınları gözyaşı döktü.

Trabzon'daki çok sayıda motosiklet sürücüsünün de eşlik ettiği konvoy, Gümüşhane'ye hareket etti.

Şehit Yazıcı'nın naaşı, annesi Miyase ve eşi Seda Yazıcı, kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemil Uzuner, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Selami Aydın, kamu kurum müdürleri, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Piyade Uzman Onbaşı Yazıcı'nın naaşı, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Uzman Onbaşı, Trabzon, Piyade, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı Trabzon'a getirildi - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 23:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı Trabzon'a getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement